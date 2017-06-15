٭ 10 غرامات ثوم

٭ 20 غرام بصل

٭ 30 غرام فليفلة

٭ 30 غرام جوز

٭ 20 غرام معجون هريسة

٭ 20 غرام معجون الطماطم

٭ 20 مل زيت زيتون

٭ 60 مل زيت ذرة

٭ 20 مل دبس

٭ 50 غرام فتات الخبز

٭ 5 غرامات ملح

٭ 15 مل طحينة

٭ 5 غرامات كمون

الإعداد والتقديم

يقشر الثوم ويفرم البصل ناعماً. تزال بذور الفليفلة وتفرم إلى مكعبات. تغسل جميعها وتوضع جانباً.

طريقة تحضير الخليط

يضرب كل من الجوز، ومعجون الفلفل، ومعجون الطماطم، والطحينة، والملح والتوابل في الخلاط حتى تكتسب قواماً ناعماً. تضاف الخضراوات إلى الخلاط مع فتات الخبز وتفرم ناعماً. وفي هذه الأثناء، يضاف الزيت ودبس الرمان تدريجياً حتى تحصل على قوام متماسك. أخيراً، تضاف مكعبات الثلج إلى الخلاط.

يوضع المزيج في طبق التقديم ويزين بالفستق على الأطراف والجوز في المنتصف وزيت الزيتون. كما يمكن استخدام الخيار، والفجل الأحمر، والبقدونس والجوز في التزيين.