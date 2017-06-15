٭ 80 غرام بقدونس٭ 50 غرام طماطم٭ 30 غرام بصل٭ 50 غرام دبس٭ 30 غرام بذور الرمان٭ 20 غرام برغل٭ 20 مل زيت الزيتون٭ 20 مل عصير الليمون٭ 5 غرامات ملح٭ 30 غرام ليمون طازج٭ 10 غرامات نعنع٭ 30 غرام كينوايفرم البقدونس ناعماً ويوضع جانباً. يقطع كلٌّ من البصل والطماطم إلى مكعبات صغيرة. يُغسل البقدونس ويصفى من المياه ويوضع في وعاء. يضاف إليه البصل، والنعنع المفروم، والطماطم، والبرغل، والدبس، وزيت الزيتون وعصير الليمون. تخلط المكونات جيداً وتوضع في طبق التقديم، ثم تضاف إليها بذور الكينوا ويزين الطبق مع الطماطم المفرومة، والبصل، وحبوب الرمان وأوراق النعنع. المقاديرالطريقة

أطباق رمضانية«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار

في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.

نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.