المقادير

٭ رأسين من الباذنجان متوسط الحجم

٭ ربع كوب من الكينوا

٭ ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

٭ فلفل حار أخضر مفروم حسب الرغبة

٭ ربع كوب من البقدونس المفروم

٭ عصير ليمون

٭ ملعقة صغيرة من الملح

٭ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة

1 ـ بداية يمكنك شواء رؤوس الباذنجان على عين الغاز الكبيرة بوضع شبك صغير وتثبيت رأس الباذنجان على نار حامية وتركه نصف ساعة وقلبه على الوجه الآخر دون إحداث أي ثقوب بالباذنجان نهائيا، يمكنك وضع صينية صغيرة من التيفال وتركها لتسخن ثم وضع رؤوس الباذنجان على حرارة عالية مع التقليب حتى ينضج تماما، أو بإمكانك لف رأس الباذنجان بورق الفويل ووضعه على رأس الغاز حتى يتم شوائه، الخيارات متعددة والأفضل أنّ يتم شويه بإحدى الطرق التي تمّ ذكرها على رأس الغاز حتى يحافظ الباذنجان على بياض اللب من الداخل، لأن شويه في الفرن يؤدي للحصول على باذنجان قاتم اللون.

2 ـ بعد شواء الباذنجان اتركيه ربع ساعة، ثم قطعيه لنصفين عرضيين وخذي اللب بواسطة ملعقة كبيرة.

3 ـ أضيفي الكينوا وعصير الليمون، والملح، والثوم، والفلفل، وقومي بدق المكونات بالهاون حتى تحصلي على باذنجان ناعم الملمس.

4 ـ وزعي البابا غنوج في صحن التقديم وزينيه بأوراق البقدونس المفروم وبقليل من زيت الزيتون.