المقادير

٭ نصف كيلو من العدس الأصفر

٭ بصلة مفرومة فرما ناعما

٭ رشة من الفلفل الأسود

٭ نصف ملعقة صغيرة من الكمون

٭ ملعقة صغيرة من البهار

٭ رشة من الملح

٭ معلقة من الزبدة أو السمنة

٭ زيت الذرة للقلي

٭ ستة أكواب من الماء

الطريقة

1 ـ يغسل العدس بشكل جيد جدا، حتى تتخلصي من القشور والرّغوة التي تطفو على سطحه، وأضيفي الماء الدافئ.

2 ـ ضعي الزيت على النّار، ثم أضيفي البصل المفروم، واتركيه حتى يتحمّر.

3 ـ أضيفي الماء، مع القليل من السمنة أو الزبدة، واتركيه حتى يغلي، وفي هذه الأثناء، أضيفي العدس الأصفر إلى قدر يحتوي على الماء، وانتظري حتى يغلي، ثم تخلصي من الرغوة التي تطفو على سطح القدر، وأغلقيها بشكل محكم، أضيفي الملح، والفلفل الأسود، والكمون، واسكبي العدس في طبق التقديم مع الليمون والقليل من البصل.

يمكنك خلط الشوربة في الخلاط حتى تكون ناعمة وسلسة.