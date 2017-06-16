المقادير

٭ كوبان من الحمص الحب

٭ 4 ملاعق كبيرة من الطحينية البيضاء

٭ عصير ليمونة واحدة حامضة

٭ فصان من الثوم المهروس جيدا

٭ ملح حسب الرغبة

٭ حبة من الأفوكادو

الطريقة

ننقع الحمص بالماء والبايكربونات الصودا قبل الإعداد بليلة، وفي وقت التحضير نصفي الحمص من الماء ونضع عليه ماء آخر نضيف ونعيد سلقه على النار لمدة 30 ـ 50 دقيقة إلى أن ينضج جيدا، وبعدها ارفعي الحمص المسلوق عن النار وضعيه في الخلاظ الكهربائي إلى أن يصبح مثل العجينة اللينة، ثم يضاف الافوكادو مع مراعاة الاحتفاظ بماء سلق الحمص، وفي وعاء نمضع الطحينية ونذوبها بقليل من ماء سلق الحمص ونضيف لها الثوم المهروس، وعصير الليمونة الحامضة والقليل من الملح ونخلط جيدا حتى تصبح شبيهة بالصلصة السائلة البيضاء، ثم نضيف العجينة إلى وعاء (الصلصة البيضاء) ويمكن إضافة عصير الليمون والملح حسب الرغبة، وبعدها ننقل الحمص إلى وعاء التقديم ونضعه بشكل متناسق ونزين وجه الطبق بأوراق النعنع النضرة والكمون أو السماق وبعض حبوب الحمص المسلوق في وسط الطبق.

لتعديل الطعم والنكهة بالإمكان إضافة زيت الزيتون إلى وجه الطبق وقليل من عصير الليمون الحامض.