زنود الست

المقادير

٭ 200 غرام من عجينة الكلاج الجاهزة

٭ 200 غرام من القشطة

٭ 100 غرام من القطر

٭ زيت ذرة للقلي

الطريقة

1 ـ تفرد العجينة و تحشى بالقشطة و تلف جيدا و تقلى بالزيت حتى الاستواء.

2 ـ ثم تصفى من الزيت و توضع بالقطر ثم تصفى و تقدم باردة.

3 ـ تزين بالفستق وزهر الليمون.

كريم برولي بالهال والشوكولا

المقادير

٭ ليتر من الكريما فرش

٭ 150 غراما من السكر 12 صفار

٭ 4 غرامات من الفانيلا

٭ 100 غرام من الشوكولا داكنة

الطريقة

نخلط السكر مع الصفار و نضع الكريما في وعاء على النار حتى تغلى ثم نضيفها للسكر والصفار ونضيف الفانيلا والشوكولا ثم نسكب الخلطة في وعاء خاص للتقديم و نضعه في وعاء آخر فيه ماء ثم نضعه في الفرن بدرجة حرارة 165 مئوية لمدة 40 دقيقة ثم تبرد وعند التقديم يوضع قليل من السكر على الوجه ويحرق بالغاز حتى اللون البني ويزين بالفواكه.

حلاوة الجبن

المقادير

٭ ليتر من الماء

٭ 500 غرام من السكر

٭ 500 غرام من السميد وسط 1 كغ جبنة عكاوي محلاة 1 ملعقة ماء زهر

٭ 250 غراما من القشطة طازجة

الطريقة

1 ـ نضع السكر و الماء في وعاء على النار حتى الغليان.

2 ـ نضيف السميد و نحرك حتى تصبح الخلطة متماسكة ثم نضيف الجبنة ونستمر بالتحريك حتى الاستواء نزيل عن النار ونبرد ثم نفرد الخلطة بشكل رقائق وتحشى بالقشطة وتزين بزهر الليمون والفستق.

مهلبية

المقادير

٭ ليتر من الحليب

٭ 150 غراما من السكر

٭ 70 غراما من النشا

٭ ملعقتان من ماء الورد

٭ غرامان من المستكة.

الطريقة

نغلي الحليب مع السكر ثم نضيف ماء الورد والمستكة، نذيب النشاء بقليل من الحليب البارد ثم نضيف للحليب عند الغليان مع التحريك المستمر ثم نزيل عن النار و تسكب بوعاء التقديم و تبرد.

التزيين

فستق مبروش ولوز جوانح محمص وحب رمان.