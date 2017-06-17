المقادير
٭ 1 كوب واحد من العدس الصحيح
٭ 5 أكواب من مرق الدجاج
٭ كوب واحد من البصل المفروم فرما ناعما
٭ نصف كوب من الكزبرة المفرومة
٭ كوبان من السلق
٭ 10 فصوص من الثوم، المشرح تشريحا ناعما
٭ 3 حبات من البطاطا، متوسطات الحجم، ومقطعات إلى مكعبات صغيرة
٭ ربع كوب من زيت زيتون
٭ 2 عصير ليمونتين
٭ ملعقة صغيرة بهار حلو
٭ ملح، وفلفل أسود
الطريقة
1 ـ يطبخ العدس في مرق الدجاج، في قدر، حتى يلين ولكن لا ينضج (مدة 20 دقيقة).
2 ـ تضاف إليه البطاطا والسلق.
3 ـ يقلى البصل، والثوم، والكزبرة في مقلى، وتوضع فوق الشوربة، ثم يضاف إليها الملح والفلفل.
4 ـ تترك على النار حتى تغلي، ثم تخفض الحرارة، وتبقى على النار حتى تنضج المكونات جميعها.
5 ـ تطفأ النار، ويضاف إلى الشوربة، عصير الليمون، ويذاق طعمها، ليعدل إن أراد ذلك.
6 ـ تقدم للأكل ساخنة.