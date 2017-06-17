المقادير

٭ 1 كوب واحد من العدس الصحيح

٭ 5 أكواب من مرق الدجاج

٭ كوب واحد من البصل المفروم فرما ناعما

٭ نصف كوب من الكزبرة المفرومة

٭ كوبان من السلق

٭ 10 فصوص من الثوم، المشرح تشريحا ناعما

٭ 3 حبات من البطاطا، متوسطات الحجم، ومقطعات إلى مكعبات صغيرة

٭ ربع كوب من زيت زيتون

٭ 2 عصير ليمونتين

٭ ملعقة صغيرة بهار حلو

٭ ملح، وفلفل أسود

الطريقة

1 ـ يطبخ العدس في مرق الدجاج، في قدر، حتى يلين ولكن لا ينضج (مدة 20 دقيقة).

2 ـ تضاف إليه البطاطا والسلق.

3 ـ يقلى البصل، والثوم، والكزبرة في مقلى، وتوضع فوق الشوربة، ثم يضاف إليها الملح والفلفل.

4 ـ تترك على النار حتى تغلي، ثم تخفض الحرارة، وتبقى على النار حتى تنضج المكونات جميعها.

5 ـ تطفأ النار، ويضاف إلى الشوربة، عصير الليمون، ويذاق طعمها، ليعدل إن أراد ذلك.

6 ـ تقدم للأكل ساخنة.