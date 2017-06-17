لتحضير القطر
المقادير
٭ 2 أكواب أو 400غ من السكر
٭ كوب أو 250 مل من الماء
٭ ملعقة طعام من عصير الحامض
لتحضير البقلاوة
٭ 15 رقاقة من عجينة الفيلو٬ مذوبة في حال كانت مجلدة
٭ ¾ كوب أو 150غ من الزبدة غير المملحة٬ المذوبة
٭ ¼ كوب أو 50غ من السكر الناعم
٭ كوب أو 100غ من اللوز المطحون٬ الممزوج مع السكر الناعم
لتحضير الحشوة
٭ ½2 أكواب أو 375غ من الفستق
٭ ملعقة طعام من ماء الزهر
٭ 2 ملعقة طعام من ماء الورد
٭ علبة أو 397 غ من حليب نستله المكثف المحلى
٭ 3 شرائح من خبز التوست الأبيض٬ المنزوع منه القشر
الطريقة
لتحضير القطر
ـ يذوب السكر مع الماء في مقلاة كبيرة ويغلى المزيج ثم يترك على نار هادئة. يضاف عصير الليمون الحامض ويترك المزيج حتى يبرد.
لتحضير الحشوة
ـ تمزج كل مكونات الحشوة في خلاط كهربائي حتى الحصول على مزيج متجانس. يترك المزيج جانبا.
لتحضير البقلاوة
1 ـ تدهن صينية 40 سم × 30 سم بالزبدة، وتوضع رقاقة واحدة عليها، ثم تدهن بدورها بالزبدة. تكرر هذه الخطوة مع 5 رقائق إضافية.
2 ـ توزع الحشوة بتأن فوق الرقائق.
3 ـ توضع رقاقة فوق الحشوة، وتدهن بالزبدة ثم يرش على وجهها القليل من مزيج اللوز.
4 ـ توضع رقاقة أخرى فوق اللوز. ترش بدورها بقليل من مزيج اللوز وتكرر هذه الخطوة مع الرقائق المتبقية.
5 ـ يدهن الوجه بالزبدة المذوبة، ثم تقص الرقائق مع الحشوة على شكل خطوط متوازية للحصول على قطع بشكل المعين (ماسي).
6 ـ تخبز في الفرن على حرارة 185 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا.
7 ـ يسكب القطر البارد فوق قطع البقلاوة فور إخراج الصينية من الفرن.