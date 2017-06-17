المقادير
٭ ربطة خس واحدة
٭ نصف بصلة حمراء مشرحة شرائح رفيعة
٭ كوب من مكعبات الخبز المحمص
٭ جبن بارميزان مبشور (للزينة)
مقادير التتبيلة
٭ 7 قطع سمك أنشوفي معلب (Anchovy fillets) مفرومة فرما ناعما
٭ نصف كوب من زيت الزيتون
٭ عصير 2 ليمونتين، وبشارتهما
٭ ملعقة صغيرة من صلصة الورسترشاير
٭ ملعقة كبيرة من معجون خردل الديجان
٭ 4 فصوص ثوم، مهروسة
٭ ملح وفلفل
الطريقة
1 ـ نعمل التتبيلة، نخلط المقادير، ونخلطها حتى تصير مثل القشطة، وتترك جانبا.
2 ـ تغسل الخس ثم تنشف وتقطع قطع كبيره، وتوضع في صحن التقديم.
3 ـ يوضع البصل فوق الخس ثم تصب مقادير التتبيله فوقه، ويوضع فوقها الخبز المحمص.
4 ـ يرش فوق السلطة جبن البارميزان المبشور، تقدم وبالعافية.