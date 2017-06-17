المقادير

٭ كوب ملفوف مقطع شرائح رفيعة

٭ كوب جزر مبشور

٭ معلقة كبيرة زيت

٭ قطعة زنجبيل طازج مبشور

٭ 2 باكيت نودلز الشعيرية بطعم الخضار (اندومي)

٭ كوب ماء

٭ 2 معلقة كبيرة صلصة الصويا

٭ باكيت سبرنج رول الصيني (لفائف الربيع)

٭ معلقة كبيرة طحين مذابة في 2 معلقة كبيرة ماء (لغلق الأطراف)

الطريقة

1 ـ سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على درجة حرارة متوسطة ثم ضعي الملفوف والجزر وقلبي حتى يذبل (حوالي 5 دقائق).

2 ـ أضيفي الزنجبيل والاندومي وتوابلها وقلبي لمدة دقيقة.

3 ـ أضيفي صلصة الصويا وكوب من الماء وطي المقلاة واتركيها على النار حتى تمتص معكرونة الاندومي الماء.

4 ـ بعد أن تبرد الحشوة افردي كل ورقة من السبرنغ رول أمامك بالشكل الموضح بالصورة ثم ضعي في منتصفها حوالي معلقة كبيرة من الحشوة، اثني الأطراف حول الحشوة (اليمين والشمال) ثم ابرمي الورقة من أعلى الى أسفل حول الحشوة مع ملاحظة غلق الورقة باستخدام عجينة الطحين والماء.

5 ـ احتفظي بالسبرنغ رول في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم اقليهم في الزيت الساخن حتى يصبح لونهم ذهبي، ارفعي السبرنغ رول على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الفائض.

6 ـ قدمي سبرنغ رول الخضار مع صلصة الصويا.