المقادير

٭ 3 ملاعق طعام من الزيت النباتي.

٭ حبة صغيرة الحجم أو 100 غ من البصل٬ مفرومة.

٭ 500 غ من الدجاج٬ المفروم.

٭ كوب أو 100غ من الفطر٬ المقطع إلى شرائح.

٭ مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي.

٭ ½2 أكواب أو 625 مل من الماء.

٭ 9 من رقائق اللازانيا المجففة.

مكونات صلصة البشاميل

٭ 4 أكواب أو 1 لتر من الحليب٬ السائل

٭ مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي

٭ كوب أو 100 غ من جبنة الموتزاريلا٬ المبشورة

الطريقة

1 ـ يحمى الزيت في قدر، ويقلى البصل المفروم لمدة دقيقتين أو حتى يذبل.

2 ـ يضاف الدجاج المفروم ويقلى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج، تضاف شرائح الفطر وتقلى لمدة دقيقتين، يضاف مغلف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء، يغلى المزيج مع التحريك المستمر ثم يترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. يوضع جانبا.

3 ـ يمزج الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي، يغلى المزيج مع التحريك المستمر ثم يترك على نار خفيفة لمدة دقيقتين أو حتى تتكاثف الصلصة. يوضع جانبا.

4 ـ في طبق للفرن قياس 30سم × 24سم، تتعاقب الطبقات وفق التسلسل التالي: توضع أولا طبقة من البشاميل تليها طبقة من اللازانيا، يضاف نصف الكمية المتبقية من مزيج الدجاج بصلصلة البولونيز ثم توضع مجددا طبقة من اللازانيا، تضاف الكمية المتبقية من مزيج الدجاج بصلصة البولونيز يليها طبقة من اللازانيا. أخيرا، يوضع على الوجه طبقة من صلصة البشاميل، وترش جبنة الموتزاريلا على الوجه.

5 ـ يخبز الطبق في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة أو حتى يكتسب الوجه لونا ذهبيا.