المقادير
٭ 2 كيلو لحم بقر مقطع لشرائح
٭ علبة مشروم
٭ شرائح جبنة شيدر أو جبنة رومي
٭ ثمرة فلفل أخضر مقطعة لقطع صغيرة
٭ ثمرة بندورة مقطعة لقطع صغيرة
٭ زيت وزبدة
٭ ملح وفلفل
مقادير الصلصة البيضاء
4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض
2 كوب لبن
زبدة
ملح وفلفل أبيض
ثوم مفروم
جبنة كيري
الطريقة
1- تبلي اللحمة بالبصل والملح والفلفل.
2- أحضري طاسة وضعي فيها زيت وزبدة، ثم ضعيها على النار، ضعي قطع اللحم لغاية ما لونها يبدأ يميل للاحمرار، وبعد ذلك قلبي شريحة اللحم على الوجه الآخر واستمري حتى الاستواء.
3- أحضري طاسة أخرى، وضعي فيها كمية من الزيت والزبدة وضيفي الفلفل والأخضر والبندورة وقلبيهم كلهم مع بعض.
4- لتحضير الصلصة البيضاء: ضعي الدقيق واللبن والثوم والملح والفلفل الأبيض والجبنة مع بعض في الخلاط، حتى تتجانس المكونات ثم ضعي الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر.
5- في النهاية ضعي الخليط على لحمة الستيك في طبق التقديم، وممكن تقديم المعكرونة بالصلصة أو أرز أبيض.