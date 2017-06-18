المقادير

٭ 2 كيلو لحم بقر مقطع لشرائح

٭ علبة مشروم

٭ شرائح جبنة شيدر أو جبنة رومي

٭ ثمرة فلفل أخضر مقطعة لقطع صغيرة

٭ ثمرة بندورة مقطعة لقطع صغيرة

٭ زيت وزبدة

٭ ملح وفلفل

مقادير الصلصة البيضاء

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

2 كوب لبن

زبدة

ملح وفلفل أبيض

ثوم مفروم

جبنة كيري

الطريقة

1- تبلي اللحمة بالبصل والملح والفلفل.

2- أحضري طاسة وضعي فيها زيت وزبدة، ثم ضعيها على النار، ضعي قطع اللحم لغاية ما لونها يبدأ يميل للاحمرار، وبعد ذلك قلبي شريحة اللحم على الوجه الآخر واستمري حتى الاستواء.

3- أحضري طاسة أخرى، وضعي فيها كمية من الزيت والزبدة وضيفي الفلفل والأخضر والبندورة وقلبيهم كلهم مع بعض.

4- لتحضير الصلصة البيضاء: ضعي الدقيق واللبن والثوم والملح والفلفل الأبيض والجبنة مع بعض في الخلاط، حتى تتجانس المكونات ثم ضعي الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

5- في النهاية ضعي الخليط على لحمة الستيك في طبق التقديم، وممكن تقديم المعكرونة بالصلصة أو أرز أبيض.