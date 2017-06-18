المقادير

٭ 2 شريحة توست

٭ كيلو قشطة

٭ 5 أكواب سكر

٭ صلصة كراميل (نصف كوب سكر مع نصف كوب كريمة)

فستق حلبي مطحون

الطريقة

1 ـ تصف شرائح التوست في صينية وتخبز حتى تحمر حواف الخبز وتقلب على الوجه الآخر لتحمر.

2 ـ نضع أكواب السكر في وعاء على النار وتحرق حتى تحمر بعد ذلك يصب الماء المغلي فوق السكر المحروق بحذر ويخلط معه جيدا بحيث يبقى المزيج ساخنا.

3 ـ نخرج الخبز المحمص من الفرن ونصب فوقه مزيج السكر المحروق ثم صلصة الكراميل (تحضر بحرق السكر حتى يحمر لونه وتضاف الكريمة ويحرك جيدا).

4 ـ بقطاعة البسكويت يقطع التوست الى دوائر او مربعات تغطى بالكريما والفستق ويضاف في الطبق القليل من صلصة الكراميل.