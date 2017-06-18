المقادير

٭ 1 حبة فلفل أحمر حلو (مغسولة ومجففة ومقطعة شرائط)

٭ 2/1 - 1 قرن فلفل هالبينو (اختياري)

٭ 2 كوب حمص مسلوق

٭ 3 - 4 فصوص ثوم

٭ 5 ملاعق كبيرة طحينة

٭ 2 ملعقة صغيرة سماق مطحون

٭ 1 ملعقة صغيرة بابريكا

٭ عصير ليمونة واحدة

٭ 1 ملعقة صغيرة نعناع الطازج المفروم

٭ زيت زيتون

٭ ملح

الطريقة

اسلقي الحمص وصفيه من الماء الزائد، أو استخدمي الحمص المعلب وصفيه جيدا من الماء.

ضعي شرائط الفلفل الأحمر والهالبينو في صينية خبز مدهونة بالزيت ثم ادهني الفلفل بزيت الزيتون.

ضعي الصينية في فرن محمي على حرارة 425 درجة فهرنهايت لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح طريا، كما هو موضح بالصورة.

في وعاء معالج الطعام الكهربائي، اخفقي الثوم والطحينة وعصير الليمون ثم أضيفي الفلفل المشوي واخفقي، ثم أضيفي الحمص والسماق والملح والبابريكا و1 - 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، اهرسي المكونات حتى تصبح ناعمة (إذا كان الخليط سميكا جدا أضيفي قليلا من ماء سلق الحمص أو عصير الليمون) حتى تصل إلى الملمس المطلوب.

ضعي الحمص بالفلفل في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم وأضيفي رذاذ من زيت الزيتون على سطح الطبق.