المقادير

٭ كوبان من الدقيق العادي

٭ كوب ونصف الكوب من الماء

٭ ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية

٭ نصف فنجان من القهوة سمن، بالإضافة الى زيت لقلي اللقيمات ورشة ملح

مقادير القطر (الشيرة):

٭ كوب واحد من الماء

٭ ملعقة صغيرة من الفانيليا

٭ كوب ونصف الكوب من السكر

٭ ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة تحضير القطر:

1 ـ يحضر القطر (الشيرة) أولا لكي يبرد.

2 ـ يوضع السكر في القدر ويضاف إليه كمية مناسبة من الماء.

3 ـ يوضع القدر على نار خفيفة ويحرك المزيج باستمرار حتى يذوب السكر.

4 ـ يترك القطر على النار يغلي لمدة (5) خمس دقائق حتى يصبح شيرة جاهزة.

5 ـ يضاف عصير الليمون الى القطر قبل رفعه عن النار بدقيقتين، يرفع القطر عن النار ويضاف اليه الفانيليا ويستعمل باردا.

الطريقة

1 ـ ينخل الدقيق، ثم يضاف الخميرة والملح والماء الى الدقيق ويعجن الخليط جيدا.

2 ـ يضرب العجين باليد حتى يصبح العجين متماسكا ولينا.

3 ـ يترك العجين في وعاء (اناء) ويغطى ويوضع في مكان دافئ مدة ساعة واحدة تقريبا (حسب حرارة الجو).

4 ـ يوضع الزيت في قدر عميقة على نار هادئة، عندما يحمى الزيت جيدا تبل اليد اليمنى بالماء، ثم يؤخذ قليلا من العجين بالأصابع ويشكل على هيئة كرات في الأصابع ويدفع العجين بإصبع الإبهام حتى تسقط كرة العجينة في الزيت الساخن وهكذا حتى يمتلئ سطح الزيت بكرات العجين.

5 ـ تحرك باستمرار حتى تحمر الكرات.

6 ـ تزاد النار تحت القدر وتحرك الكرات حتى تصبح ذهبية اللون، ترفع اللقيمات بملعقة متعددة الثقوب وتغمس في القطر البارد وتترك فيه حتى تتشرب القطر ثم ترفع منه وهكذا حتى تنتهي العجينة.