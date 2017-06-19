المقادير

٭ رغيف شامي

٭ زيت زيتون

٭ نصف ملعقة صغيرة من السماق المطحون

٭ 1 قلب الخس (مفروم)

٭ حبتان من الخيار المفروم

٭ 5 حبات من الطماطم المفرومة

٭ 5 حبات من البصل الأخضر مفرومة

٭ 5 حبات من الفجل مقطعة شرائح رقيقة

٭ كوب من البقدونس مفروم

الصلصة

٭ عصير ليمونة ونصف ليمون

٭ ثلث كوب من زيت الزيتون

٭ ملح وفلفل

٭ ملعقة صغيرة من السماق المطحون

٭ نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

٭ ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من البهارات

الطريقة

1 ـ قطعي الخبز إلى مربعات صغيرة ثم افرديه في صينية خبز ورشي فوقه الملح والفلفل ونصف ملعقة صغيرة سماق مطحون و3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ضعي الصينية في الفرن حتى يصبح الخبز محمصا وهشا.

2 ـ في وعاء كبير، اخلطي كلا من (الخس، الخيار، الطماطم، البصل الأخضر، الفجل، البقدونس).

3 ـ في وعاء آخر، اخفقي مكونات صوص السلطة.

4 ـ أضيفي الصوص إلى السلطة وقلبي بشكل جيد.

5 ـ ثم أضيفي الخبز المحمص وقلبي قليلا.