المقادير

٭ 50: 60 من ورق العنب المسلوق

٭ 6 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

٭ كيلو من اللحم المفروم

٭ كوب من الأرز البسمتي

٭ بصلة مفرومة ناعمة

٭ بصلة كبيرة مقطعة حلقات

٭ 4 فصوص من الثوم المفروم

٭ ثلث كوب من البقدونس المفروم

٭ ربع كوب من زيت الزيتون (مقسم)

٭ نصف معلقة صغيرة من البهارات المشكلة

٭ نصف معلقة صغيرة من الكمون

٭ رشة من جوزة الطيب

٭ ملح وفلفل أسود حسب الذوق

الطريقة

1 ـ سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على درجة حرارة متوسطة ثم ضعي البصل والثوم وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي البهارات والكمون ورشة جوزة الطيب وقلبي حتى تفوح رائحتهما، ضعي في وعاء كبير كلا من (البصل والثوم ـ اللحم المفروم ـ الأرز ـ البقدونس ـ الملح ـ الفلفل الأسود) وقلبيها معا بشكل جيد.

2 ـ افردي أو سطحي ورق العنب المسلوق باتجاهك.

3 ـ ضعي مقدار معلقة صغيرة من الحشوة على طرف كل ورقة ثم اثني طرفي الورقة حول الحشوة.

4 ـ ابرمي الورقة حول الحشوة مثل السيجار بإحكام كما هو موضح بالصورة.

5 ـ أكملي باقي الكمية بنفس الطريقة ثم رصي ورق العنب في وعاء كبير على شكل طبقات ما بينهم شرائح من البصل ثم أضيفي مرق الدجاج وما تبقى من زيت الزيتون على سطح ورق العنب.

6 ـ ضعي طبقا على سطح ورق العنب (حتى لا يطفو مع المرق) ثم اتركي الوعاء مغطى على درجة مرتفعة حتى يغلي المرق بعدها اخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الأرز واللحم معا.

7 ـ قدمى ورق العنب دافئ أو في درجة حرارة الغرفة مع سلطة اللبن الزبادي والخبز.