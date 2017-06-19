المقادير

٭ نصف كيلو من اللحم المفروم

٭ بصلتان متوسطتان

٭ علبة من الطماطم معجون

٭ حبة من الطماطم الطازجة

٭ ملح + فلفل أسود + بهارات

٭ 10 أكواب من الحليب السائل (محضر من الحليب البودرة)

٭ 20 ملعقة من الطحين

٭ بيضة واحدة

٭ مكعبان من خلاصة مرقة الدجاج

٭ جبن موزاريلا

٭ علبتان من اللازانيا

٭ ثوم (حسب الرغبة)

الطريقة

الحشوة

1 ـ يوضع الزيت والبصل المقطع على النار حتى يحمر.

2 ـ يوضع عليه اللحم المفروم ويترك على النار حتى ينطبخ.

3 ـ يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والطماطم الطازجة.

4 ـ يترك على النار قليلا ثم يضاف طماطم المعجون (بعد إضافة الماء عليه) ومكعب خلاصة مرقة الدجاج على اللحم المفروم.

5 ـ يترك على نار خفيفة.

صلصة البشاميل

٭ يوضع في القدر 10 أكواب من الحليب

٭ 20 ملعقة من الطحين

٭ مكعب خلاصة مرقة الدجاج

٭ ملح

٭ فلفل أسود

يوضع على النار مع خلطه باستمرار بواسطة المشبك حتى يسخن ثم يرفع من على النار ثم توضع بيضة واحدة بعد ان يبرد قليلا

طريقة العمل

1 ـ يوضع في البايركس القليل من الزبدة.

2 ـ تصب حبات اللازانيا في البايركس ويضاف عليه صلصة لحم المفروم ثم يضاف عليه القليل من صلصة البشاميل ثم القليل من جبن الموزاريلا والزعتر اليابس

3 ـ تكرر نفس العملية (حبات اللازانيا ثم لحم الفروم ثم صلصة البشاميل ثم جبن الموزاريلا ثم الزعتر).

وهكذا حتى نصل إلى النهاية بحيث نوضع حبات اللازانيا ثم صلصة البشاميل على الوجه ويختم بوضع جبن الموزاريلا.

4 ـ يوضع في فرن متوسط الحرارة لمدة تقريبا 45 ـ 60 دقيقة.