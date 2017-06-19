المقادير
٭ صدر دجاجة
٭ 4 بصلات خضراء
٭ نصف ملعقة من الزنجبيل
٭ 8 حبات فطر معلب أو طازج منقوع بالماء لمده 10 دقائق
٭ 6 ملاعق من الخل
٭ نصف جزرة مقطعة طوليا
٭ 4 ملاعق من صلصة الصويا
٭ 6 أكواب من مرقة الدجاج
٭ نصف ملعقة من الملح
٭ ملعقة فلفل أسود
٭ 8 ملاعق من النشاء
الطريقة
1 ـ يسلق الدجاج مع نصف كمية البصل والجزر والزنجبيل لمدة 30 دقيقة في قدر مغطى.
2 ـ ينقع الفطر في ماء دافئ ثم يغسل ويسلق إذا كان طازجا أما المعلب فلا يحتاج.
3 ـ يأخذ مرق الدجاج ويوضع في قدر ثم يقطع الفطر والجزر والبصل والخل والفلفل الأسود وصلصة الصويا وتترك المقادير على النار حتى تغلي.
4 ـ يضاف محلول طحين الذرة «النشا» في القدر وتحرك المقادير جيدا ثم يضاف بعد ذلك الملح ويستمر بالتحريك حتى تسخن الشوربة.
5 ـ يقطع الدجاج شرائح طولية رفيعة ثم يوضع في طبق التقديم ويصب عليها طبق الشوربة.