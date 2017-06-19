المقادير

٭ صدر دجاجة

٭ 4 بصلات خضراء

٭ نصف ملعقة من الزنجبيل

٭ 8 حبات فطر معلب أو طازج منقوع بالماء لمده 10 دقائق

٭ 6 ملاعق من الخل

٭ نصف جزرة مقطعة طوليا

٭ 4 ملاعق من صلصة الصويا

٭ 6 أكواب من مرقة الدجاج

٭ نصف ملعقة من الملح

٭ ملعقة فلفل أسود

٭ 8 ملاعق من النشاء

الطريقة

1 ـ يسلق الدجاج مع نصف كمية البصل والجزر والزنجبيل لمدة 30 دقيقة في قدر مغطى.

2 ـ ينقع الفطر في ماء دافئ ثم يغسل ويسلق إذا كان طازجا أما المعلب فلا يحتاج.

3 ـ يأخذ مرق الدجاج ويوضع في قدر ثم يقطع الفطر والجزر والبصل والخل والفلفل الأسود وصلصة الصويا وتترك المقادير على النار حتى تغلي.

4 ـ يضاف محلول طحين الذرة «النشا» في القدر وتحرك المقادير جيدا ثم يضاف بعد ذلك الملح ويستمر بالتحريك حتى تسخن الشوربة.

5 ـ يقطع الدجاج شرائح طولية رفيعة ثم يوضع في طبق التقديم ويصب عليها طبق الشوربة.