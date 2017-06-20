المقادير
٭ 421 غراما من الفاصوليا الحمراء المسلوقة
٭ حبة من الخيار المفروم
٭ حبة من الطماطم متوسطة الحجم مفرومة
٭ باقة من الكزبرة الطازجة المفرومة (1.25 كوب)
٭ كوب من البصل الأحمر المفروم
٭ عصير ليمونة واحدة (كبيرة الحجم)
٭ 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
٭ ملعقة صغيرة من خردل الديجون أو المستردة
٭ نصف ملعقة صغيرة من معجون الثوم الطازج أو ثوم مفروم
٭ ملعقة صغيرة من السماق
٭ ملح وفلفل حسب الذوق
الطريقة
1 ـ ضعي الفاصوليا مع الخضار المفروم والكزبرة في وعاء كبير.
2 ـ اخفقي عصير الليمون والزيت والخردل والثوم والسماق والملح والفلفل في وعاء صغير.
3 ـ صبي الصوص على السلطة وقلبي جيدا.
4 ـ غطي السلطة وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة - 1 ساعة قبل التقديم.