المقادير

٭ حبات متوسطة الحجم أو 450 غ من البصل

٭ ملعقتا طعام من زيت الزيتون

٭ 5 فصوص من الثوم٬ مسحوقة

٭ كوب أو 75 غراما من الكزبرة٬ المفرومة

٭ 3 أكواب أو 750 مل من الماء

٭ 3 مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل

٭ ربع كوب أو 60 مل من عصير الحامض

٭ 500 غرام من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم٬ المقطعة إلى مكعبات

٭ عود من القرفة

٭ 500 غرام من الملوخية٬ المثلجة والمذوبة

الطريقة

1 ـ يحمر البصل في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى يصبح البصل مطهوا.



ثم يستخرج من الفرن، ويقشر، ويفرم.

2 ـ يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة، ويضاف الثوم، والكزبرة، ثم تطهى المكونات على نار متوسطة الحرارة لمدة 2 إلى 3 دقائق.

3 ـ يضاف الماء، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، وعصير الحامض.



يضاف البصل المطهو ويغلى، ثم يغطى ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

4 ـ تستخدم المطحنة الكهربائية المحمولة باليد أو الخلاط الكهربائي، وتطحن المكونات حتى تصبح ناعمة ومالسة.



تضاف مكعبات الدجاج، وعود القرفة، والملوخية.



تترك المكونات على النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

5 ـ يقدم الطبق مع الخبر المحمص والأرز المطبوخ.