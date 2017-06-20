المقادير

٭ مشروم طازج

٭ بيضة مخفوقة

٭ فتات الخبز (بقسماط)

٭ القليل من الزيت

الطريقة

1 ـ يمكن استخدام البقسماط بدون تتبيل أو تتبيله بالملح والفلفل الأسود والأعشاب وبودرة الثوم والبابريكا والجبن البارميزان.

2 ـ امسحي المشروم بقطعة قماشة نظيفة ومبللة دون غسله حتى لا يصبح رديء الطعم.

3 ـ اغمسي حبات المشروم في البيضة المخفوقة يليها فتات الخبز بحيث يغطيها تماما.

4 ـ ضعي المشروم في صينية مدهونة بالزيت في طبقة واحدة ثم رشى عليه القليل الزيت الاسبراي وضعيه بالفرن لمدة 20 دقيقة مع التقليب في منتصف المدة.

5 ـ قدمي المشروم البانية الصحي مع صوص الثوم كطبق جانبي أو كنوع من المقبلات.