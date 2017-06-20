المقادير

٭ كغ من جبنة العكاوي٬ المقطعة إلى شرائح رقيقة1

٭ كوب ونصف الكوب أو 240 غراما من السميد الناعم

٭ 3 أكواب من قطر السكر

مكونات الحشوة

٭ 3 أكواب أو 750 مل من الماء

٭ علبة أو 397 غراما من حليب نستله المكثف المحلى

٭ ثلاثة أرباع كوب أو 90 غراما من دقيق الذرة

٭ ملعقتا طعام من ماء الزهر

الطريقة

1 ـ تنقع الجبنة في ماء بحرارة الغرفة العادية لمدة 4 ساعات لنزع الملح منها (يغير الماء كل ساعة) ثم تصفى.

2 ـ يوضع حليب نستله المكثف المحلى والماء، ودقيق الذرة في قدر كبيرة، وتغلى الصلصة مع التحريك المستمر حتى تتكاثف.



يضاف ماء الزهر ويحرك.



توضع الصلصة جانبا حتى تصبح بحرارة درجة الغرفة العادية.

3 ـ توضع الجبنة في وعاء فوق ماء يغلي وتحرك الجبنة حتى تذوب.



يضاف السميد ويحرك لمدة تتراوح بين 5 و6 دقائق.

4 ـ ترش 4 ملاعق كبيرة من قطر السكر الساخن على طاولة العمل وتوضع عجينة الجبنة الساخنة فوقها، ثم توضع 4 ملاعق كبيرة أخرى من قطر السكر الساخن على الوجه وترق العجينة بالشوبك حتى تصبح طبقة رقيقة تقطع بعدها إلى مربعات طول كل منها 7 سم.

5 ـ يخلط مزيج القشطة البارد حتى يصبح ناعما وتسكب ملعقة كبيرة فوق كل قطعة من العجين وتلف.

6 ـ تقدم حلاوة الجبن مع الكمية المتبقية من القطر.