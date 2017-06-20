المقادير

٭ كوب بازلاء خضراء مجمدة

٭ ربع كوب أوراق نعناع طازجة

٭ عصير ليمونة مع بشرها

٭ فص ثوم

٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

٭ معلقة كبيرة من الطحينة

٭ معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

الطريقة

1 ـ اسلقي البازلاء الخضراء (البسلة) في الماء المغلي حتى تصبح طرية حوالى دقيقة واحدة ثم انقليها الى ماء مثلج.

2 ـ ضعي في وعاء محضر الطعام كلا من (البازلاء المسلوقة ـ النعناع ـ الثوم ـ الطحينة ـ عصير الليمون ـ بشر الليمون ـ زيت الزيتون ـ الملح ـ الفلفل الأسود).

3 ـ شغلي الجهاز حتى يتحول الخليط إلى هريس ناعم.

4 ـ انقلي البازلاء المهروسة إلى طبق التقديم وزينه بزيت الزيتون.