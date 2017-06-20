المقادير
٭ كوب بازلاء خضراء مجمدة
٭ ربع كوب أوراق نعناع طازجة
٭ عصير ليمونة مع بشرها
٭ فص ثوم
٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
٭ معلقة كبيرة من الطحينة
٭ معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
الطريقة
1 ـ اسلقي البازلاء الخضراء (البسلة) في الماء المغلي حتى تصبح طرية حوالى دقيقة واحدة ثم انقليها الى ماء مثلج.
2 ـ ضعي في وعاء محضر الطعام كلا من (البازلاء المسلوقة ـ النعناع ـ الثوم ـ الطحينة ـ عصير الليمون ـ بشر الليمون ـ زيت الزيتون ـ الملح ـ الفلفل الأسود).
3 ـ شغلي الجهاز حتى يتحول الخليط إلى هريس ناعم.
4 ـ انقلي البازلاء المهروسة إلى طبق التقديم وزينه بزيت الزيتون.