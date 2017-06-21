المقادير
٭ 120 غراما من الدقيق
٭ 40 غراما من السكر
٭ 80 غراما من الزبدة
٭ 10 غرامات من مسحوق اللوز
٭ 30 غراما من مسحوق الفستق الحلبي
٭ 30 غراما من ماء الزهر
٭ حبة فانيلا
٭ 35 غراما من السكر، 150 غراما من الحليب
٭ 5 غرامات من النشاء الذرة
٭ زهرة مجففة
٭ 10 غرامات من حلوى شعر البنات
٭ بيضة زنة 50 غراما
٭ 3 قطع من راحة الحلقوم التركية
الطريقة
1 ـ بعد تحضير عجينة السكر ضعيها في قالب التورتة واخبزيها في الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.
2 ـ اصنعي كريمة الفطيرة باستخدام الحليب، السكر، البيضة ونشاء الذرة.
3 ـ اخلطي مسحوق اللوز والفستق الحلبي مع الفانيلا، السكر وماء الزهر لصنع معجون الفستق الحلبي.
4 ـ بعد حشو معجون الفستق الحلبي في غلاف التورتة، أضيفي إليها كريمة المعجنات على سطحها.
5 ـ أخيرا، زيني السطح براحة الحلقوم التركية وبالفستق الحلبي والزهرة المجففة وشعر البنات.