المقادير

٭ 120 غراما من الدقيق

٭ 40 غراما من السكر

٭ 80 غراما من الزبدة

٭ 10 غرامات من مسحوق اللوز

٭ 30 غراما من مسحوق الفستق الحلبي

٭ 30 غراما من ماء الزهر

٭ حبة فانيلا

٭ 35 غراما من السكر، 150 غراما من الحليب

٭ 5 غرامات من النشاء الذرة

٭ زهرة مجففة

٭ 10 غرامات من حلوى شعر البنات

٭ بيضة زنة 50 غراما

٭ 3 قطع من راحة الحلقوم التركية

الطريقة

1 ـ بعد تحضير عجينة السكر ضعيها في قالب التورتة واخبزيها في الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

2 ـ اصنعي كريمة الفطيرة باستخدام الحليب، السكر، البيضة ونشاء الذرة.

3 ـ اخلطي مسحوق اللوز والفستق الحلبي مع الفانيلا، السكر وماء الزهر لصنع معجون الفستق الحلبي.

4 ـ بعد حشو معجون الفستق الحلبي في غلاف التورتة، أضيفي إليها كريمة المعجنات على سطحها.

5 ـ أخيرا، زيني السطح براحة الحلقوم التركية وبالفستق الحلبي والزهرة المجففة وشعر البنات.