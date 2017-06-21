المقادير

٭ 30 ميليلتر من زيت الزيتون

٭ 80 غراما من الكراث

٭ 20 غراما من الثوم

٭ 50 غراما من الجزر

٭ 50 غراما من الكرفس

٭ 50 غراما من الكوسا

٭ 50 غراما من اللفت

٭ ليتر من مرق الدجاج

٭ 500 غرام من ساق الدجاج منزوعة الجلد

٭ 5 غرامات من الملح

٭ غرامان من البقدونس المفروم

الطريقة

1 ـ سخني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة. أضيفي الكراث والثوم واقلي مع التحريك 2 دقيقة. أضيفي الجزر والكرفس والكوسا واللفت. اطبخي 2 دقيقة. اضيفي مرق الدجاج والدجاج وارفعي الحرارة الى ان تغلي.

2 ـ خففي الحرارة واطبخي مع تغطية القدر جزئيا لمدة ساعة او الى ان تصبح الخضراوات طرية.

3 ـ ارفعي قطع الدجاج من الشوربة واتركيها لتبرد قليلا. ازيلي اللحم عن العظم وافرمي اللحم واضيفيه الى الشوربة ثم اضيفي الملح والفلفل. قدمي الشوربة مع رش البقدونس فوقها.