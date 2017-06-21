المقادير
٭ 30 ميليلتر من زيت الزيتون
٭ 80 غراما من الكراث
٭ 20 غراما من الثوم
٭ 50 غراما من الجزر
٭ 50 غراما من الكرفس
٭ 50 غراما من الكوسا
٭ 50 غراما من اللفت
٭ ليتر من مرق الدجاج
٭ 500 غرام من ساق الدجاج منزوعة الجلد
٭ 5 غرامات من الملح
٭ غرامان من البقدونس المفروم
الطريقة
1 ـ سخني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة. أضيفي الكراث والثوم واقلي مع التحريك 2 دقيقة. أضيفي الجزر والكرفس والكوسا واللفت. اطبخي 2 دقيقة. اضيفي مرق الدجاج والدجاج وارفعي الحرارة الى ان تغلي.
2 ـ خففي الحرارة واطبخي مع تغطية القدر جزئيا لمدة ساعة او الى ان تصبح الخضراوات طرية.
3 ـ ارفعي قطع الدجاج من الشوربة واتركيها لتبرد قليلا. ازيلي اللحم عن العظم وافرمي اللحم واضيفيه الى الشوربة ثم اضيفي الملح والفلفل. قدمي الشوربة مع رش البقدونس فوقها.