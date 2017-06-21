المقادير
٭ 200 غرام من الحمص
٭ 80 مليليتر من عصير الليمون
٭ 200 مليليتر من الطحينة
٭ 5 غرامات من الملح
٭ 50 مليليتر من زيت الذرة
٭ 4 حبات من ثمرة الأفوكادو
٭ جليد ناعم - مبشور
٭ 50 مليليتر من زيت الزيتون
٭ 4 قطع من الخبز العربي
الطريقة
1 ـ اغلي الحمص حتى يصبح طريا، ودعيه بعد ذلك ليبرد عند 5 درجات مئوية.
2 ـ ضعي الحمص البارد في الخلاط وبعد أن يصبح معجونا، أضيفي إليه عصير الليمون والملح والجليد المبشور إلى أن يصبح معجونا ناعما.
3 ـ أضيفي الأفوكادو واخلطي ثانية.
4 ـ أضيفي الطحينة وزيت الذرة وتابعي الخلط.
5 ـ إذا تبين لك أن المزيج يبدو سائلا زيادة عن الزوم، أضيفي إليه المزيد من الطحينة أو زيت الذرة.
6 ـ صبيه أخيرا في الآنية، وزينيه بقطع من الأفوكادو وزيت الزيتون.
7 ـ يقدم مع الخبز العربي.