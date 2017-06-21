المقادير

٭ 200 غرام من الحمص

٭ 80 مليليتر من عصير الليمون

٭ 200 مليليتر من الطحينة

٭ 5 غرامات من الملح

٭ 50 مليليتر من زيت الذرة

٭ 4 حبات من ثمرة الأفوكادو

٭ جليد ناعم - مبشور

٭ 50 مليليتر من زيت الزيتون

٭ 4 قطع من الخبز العربي

الطريقة

1 ـ اغلي الحمص حتى يصبح طريا، ودعيه بعد ذلك ليبرد عند 5 درجات مئوية.

2 ـ ضعي الحمص البارد في الخلاط وبعد أن يصبح معجونا، أضيفي إليه عصير الليمون والملح والجليد المبشور إلى أن يصبح معجونا ناعما.

3 ـ أضيفي الأفوكادو واخلطي ثانية.

4 ـ أضيفي الطحينة وزيت الذرة وتابعي الخلط.

5 ـ إذا تبين لك أن المزيج يبدو سائلا زيادة عن الزوم، أضيفي إليه المزيد من الطحينة أو زيت الذرة.

6 ـ صبيه أخيرا في الآنية، وزينيه بقطع من الأفوكادو وزيت الزيتون.

7 ـ يقدم مع الخبز العربي.