المقادير

٭ 1000 غرام من الربيان

٭ 200 غرام من البصل، 60 غراما من الثوم

٭ 100 غرام من شبت الخضار

٭ 100 غرام من الكزبرة الطازجة

٭ 10 غرامات من الملح

٭ 5 غرامات من الفلفل

٭ 20 غراما من الكمون، 50 غراما من مسحوق الكركم

٭ 50 ميليليتر من زيت الذرة

٭ 50 غراما من الزبدة

٭ 400 غرام من الأرز البسمتي

٭ قطعتان من القرفة

٭ 4 حبات من الهال

٭ 1000 ميليليتر من مرق السمك

٭ 400 غرام من البندورة الطازجة

٭ 80 غراما من معجون البندورة

٭ 40 غراما من الكشمش للتزيين

٭ 80 غراما من البصل للتزيينالطريقة

1 ـ بعد تنظيف الربيان ضعيه في المصفاة حتى يجف.2 ـ بعد تقطيع البصل والثوم إقليهما بزيت الذرة والزبدة حتى يكتسبا اللون البني.3 ـ أضيفي الربيان الجاف والنظيف إلى مزيج البصل.4 ـ اضيفي إليه أيضا الأرز النظيف ثم شبت الخضار المقطع والكزبرة.5 ـ وبعد إضافة كل التوابل ومرق السمك، ضعي الخليط على نار هادئة حتى ينضج الأرز.6 ـ والآن اصنعي صوص الدقوس عن طريق قلي البصل والثوم بزيت الذرة.7 ـ وبعد إضافة معجون البندورة إليه اضيفي أيضا البندورة الطازجة بعد وضعها في الخلاط.

في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.

نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.