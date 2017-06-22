المقادير

٭ دجاجة طازجة كاملة زنة 1200 غرام٭ 600 غرام بصلة مقطعة٭ 200 مليليتر زيت زيتون

٭ 4 أرغفة من خبز التنور أو التابون٭ 80 غراما من حبات الصنوبر

٭ 80 غراما من السماق، 40 مليليتر عصير ليمون٭ 4 غرامات من مسحوق الهال

٭ 8 غرامات من الملح٭ 4 غرامات من الفلفل ٭ 4 اكواب لبن (زبادي)٭ 8 غرامات من النعنع الطازج

٭ 80 غراما من الخيار

الطريقة

1 ـ نظفي الدجاجة ثم قطعيها إلى 4 أجزاء. بعد تتبيلها اشويها في الفرن.2 ـ بعد قلي البصل بزيت الزيتون أضيفي إليه الآتي: السماق، عصير الليمون الطازج، مسحق الهال، الملح، الفلفل وضعي هذا الخليط على نار هادئة حتى تصبح مكوناته طرية.3 ـ ضعي في صينية الخبز ثم أضيفي إليه بعض من مزيج البصل ثم الدجاج المحمر وأضيفي إليه من جديد مزيج البصل ثم غطه بطبقة من الخبز.4 ـ ضعي الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة 20 دقيقة.5 ـ زيني الدجاج بعد إخراجه من الفرن بحبات الصنوبر المقلية ثم قدميه مع سلطة اللبن المصنوعة من النعنع المفروم والخيار بعد تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة.

«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار

في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.

نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.