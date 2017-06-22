المقادير
٭ 100 غرام من معجون التمر
٭ 40 غراما من السكر
٭ 70 غراما من الدقيق
٭ 25 غراما من الزبدة
٭ بيضة زنة 50 غراما
٭ 150 غراما من الحليب
٭ 15 غراما من الأرز
٭ غرامان من ماء الزهر
٭ 100 غرام من الشوكولا السوداء اللون
٭ 100 غرام من الكريمة
الطريقة
1 ـ اطهي الحليب مع نصف السكر والأرز لصنع حلوى الأرز.
2 ـ اخلطي معجون التمر مع نصف السكر المتبقي والزبدة والبيضة والدقيق.
3 ـ ضعي هذا الخليط في قالب صغير واخبزيه بدرجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة.
4 ـ أدخلي حلوى الأرز داخل كيكة التمر.
5 ـ اصنعي خليطا من الكريمة والشوكولا وزيني سطح الكيكة به.