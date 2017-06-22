المقادير

٭ 22 ميليلتر من زيت الزيتون

٭ 20 غراما من الزبدة

٭ 80 غراما من البصل الأحمر

٭ 60 غراما من الكرفس

٭ 200 غرام من فطر الازرار

٭ 50 غراما من الطحين العادي

٭ ليتر من مرق اللحم الضأن

٭ 200 غرام عدس بني مسلوق

٭ 400 غرام من اللحم الضأن

٭ 50 غراما من البقدونس المفروم

٭ 5 غرامات من الملح

٭ 2 غرام من الفلفل

٭ 4 قطع من الخبز بالثوم

٭ 200 مليلتر من الزبادي اليوناني

٭ 100 غرام بقايا خضراوات

٭ 10 غرامات من ورق الغار وفلفل غير المطحون

الطريقة

1 ـ اطبخي لحم الضأن مع بقايا الخضراوات وورق الغار والفلفل الى ان ينضج. قطعي اللحم مكعبات صغيرة وضعيه جانيا.

2 ـ سخني الزيت والزبدة في قدر كبيرة علــــــــى حرارة متوسطة. أضيفي البصل والكرفس والفطر واطبخي 4 ـ 5 دقائق مع التحريك احيانا. رشي فوقها الطحين وتابعي الطبخ دقيقة واحدة.

3 ـ ارفعي القدر عن النار واضيفي المرق مع التحريك باستمرار. أعيديها الى النار الى ان تغلي ثم خففي الحرارة واضيفي العدس واللحم. غطي القدر واطبخي 5 دقائق.

4 ـ اضيفي الملح والفلفل ووزعيها على سلطانيات ورشي فوقها البقدونس. قدمي الى جانبها الخبز بالثوم والزبادي.