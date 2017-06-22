المقادير
٭ 1000 غرام من الكوسا
٭ 780 مليليتر من عصير الليمون الطازج
٭ 250 مليليتر من الطحينة
٭ 5 غرامات من الملح
٭ 50 غراما من الثوم
٭ 4 غرامات من مسحوق الكمون
٭ غرامان من الفلفل الأبيض
٭ 20 غراما من النعناع الطازج
٭ 125 غراما من اللبن الطازج (زبادي)
٭ 50 مليليتر من زيت الزيتون
٭ 4 قطع من الخبز العربي
الطريقة
1 ـ اطهي الكوسا بعد تقطيعها إلى شرائح على البخار اولا ثم اطهيها على النار قليلا ودعيها تبرد بعد ذلك.
2 ـ قطعي الكوسا ثم اطهيها لثلاثين دقيقة ليصبح معجونا متماسكا وأزيلي عنها السائل الزائد.
3 ـ اخلطي الآن الطحينة مع الجليد المبشور وعصير الليمون والملح والفلفل والثوم ومسحوق الكمون وللبن إلى أن يصبح معجونا ناعما.
4 ـ والآن أضيفي شيئا فشيئا معجون الكوسا إلى خلطة الطحينة وامزجيها جيدا.
5 ـ أخيرا، أضيفي النعناع المفروم، وقدميه مع الخبز العربي بعد إضافة زيت الزيتون إليه.