المقادير

٭ 1000 غرام من الكوسا

٭ 780 مليليتر من عصير الليمون الطازج

٭ 250 مليليتر من الطحينة

٭ 5 غرامات من الملح

٭ 50 غراما من الثوم

٭ 4 غرامات من مسحوق الكمون

٭ غرامان من الفلفل الأبيض

٭ 20 غراما من النعناع الطازج

٭ 125 غراما من اللبن الطازج (زبادي)

٭ 50 مليليتر من زيت الزيتون

٭ 4 قطع من الخبز العربي

الطريقة

1 ـ اطهي الكوسا بعد تقطيعها إلى شرائح على البخار اولا ثم اطهيها على النار قليلا ودعيها تبرد بعد ذلك.

2 ـ قطعي الكوسا ثم اطهيها لثلاثين دقيقة ليصبح معجونا متماسكا وأزيلي عنها السائل الزائد.

3 ـ اخلطي الآن الطحينة مع الجليد المبشور وعصير الليمون والملح والفلفل والثوم ومسحوق الكمون وللبن إلى أن يصبح معجونا ناعما.

4 ـ والآن أضيفي شيئا فشيئا معجون الكوسا إلى خلطة الطحينة وامزجيها جيدا.

5 ـ أخيرا، أضيفي النعناع المفروم، وقدميه مع الخبز العربي بعد إضافة زيت الزيتون إليه.