المقادير

٭ 600 غرام من الفليفلة حمراء اللون

٭ 300 غرام من الفليفلة صفراء اللون

٭ بصلة زنة 50 غراما

٭ قطعة بندورة ( طماطم) زنة 60 غراما

٭ 5 غرامات من الملح

٭ 10 غرامات من الثوم

٭ 4 غرامات من مسحوق الكمون

٭ 4 غرامات من مسحوق الفلفل الحلو

٭ 400 غرام من الجوز

٭ 40 غراما من معجون البندورة

٭ 20 غراما من الشطة الحلبية

٭ 20 مليليتر من عصير الليمون

50 مليليتر من زيت الزيتون

40 مليليتر من دبس الرمان

خبز عربي

الطريقة

1 ـ بعد تقطيع البصل وكل أنواع الفليفلة والثوم، اقليهم جميعا بلطف على نار هادئة باستعمال زيت الزيتون. أضيفي إليهم مكعبات البندورة الطازجة وانتظري قليلا حتى تصبح طرية.

2 ـ بعد تبريد هذا الخليط ، ضعي مزيج الخضار الباردة في الخلاط مع معجون البندورة والشطة الحلبية والجوز ومسحوق الفلفل والكمون والملح وعصير الليمون واخلطيه جيدا.

3 ـ بعد وضع جزء من الخليط في الصحن، زينيه بقطع الجوز المفروم وشيء من دبس الرمان، وقدميه مع الخبز العربي.

4 ـ دجاج محشو بفواكه جافة على كسكس ويقدم مع حساء (يخنة) الخضار الحار.