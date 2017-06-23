المقادير
٭ 600 غرام من الفليفلة حمراء اللون
٭ 300 غرام من الفليفلة صفراء اللون
٭ بصلة زنة 50 غراما
٭ قطعة بندورة ( طماطم) زنة 60 غراما
٭ 5 غرامات من الملح
٭ 10 غرامات من الثوم
٭ 4 غرامات من مسحوق الكمون
٭ 4 غرامات من مسحوق الفلفل الحلو
٭ 400 غرام من الجوز
٭ 40 غراما من معجون البندورة
٭ 20 غراما من الشطة الحلبية
٭ 20 مليليتر من عصير الليمون
50 مليليتر من زيت الزيتون
40 مليليتر من دبس الرمان
خبز عربي
الطريقة
1 ـ بعد تقطيع البصل وكل أنواع الفليفلة والثوم، اقليهم جميعا بلطف على نار هادئة باستعمال زيت الزيتون. أضيفي إليهم مكعبات البندورة الطازجة وانتظري قليلا حتى تصبح طرية.
2 ـ بعد تبريد هذا الخليط ، ضعي مزيج الخضار الباردة في الخلاط مع معجون البندورة والشطة الحلبية والجوز ومسحوق الفلفل والكمون والملح وعصير الليمون واخلطيه جيدا.
3 ـ بعد وضع جزء من الخليط في الصحن، زينيه بقطع الجوز المفروم وشيء من دبس الرمان، وقدميه مع الخبز العربي.
4 ـ دجاج محشو بفواكه جافة على كسكس ويقدم مع حساء (يخنة) الخضار الحار.