المقادير
٭ 22 مليليتر زيت جوز الهند
٭ 100 غرام من البصل الأبيض
٭ 20 غراما من الثوم
٭ 50 غراما من الجزر
٭ 50 غراما من الكرفس
٭ 5 غرامات من الكمون المطحون
٭ 5 غرامات من القرفة المطحونة
٭ 10 غرامات من البابريكا المدخنة
٭ غرامان من جوزة الطيب مطحونة
٭ غرام مسحوق تشيلي احمر
٭ 20 غراما من الزنجبيل الطازج مبشور
٭ غرام من الزعفران
٭ 40 غراما من معجون طماطم
٭ 400 غرام من الطماطم الناضجة
٭ 1 ليتر مرق من الخضار
٭ 100 غرام من الحمص المسلوق
٭ 50 غراما من العدس الأخضر غير مطبوخ
٭ 50 غراما من الكينوا غير مطبوخة
٭ 20 غراما من الكزبرة الخضراء
٭ 20 غراما من البقدونس
٭ 20 غراما من النعناع
٭ 20 غراما من عصير الليمون الطازج
٭ 10 غرامات من الملح البحري
٭ غرامان من الفلفل الأسود
٭ 4 حبات من التمر
٭ 10 غرامات من الشطة الحلبي
الطريقة
1 ـ سوتيه البصل والجزر والكرفس بزيت جوز الهند في مقلاة ثقيلة بغطاء. اضيفي رشة ملح واطبخي على نار خفيفة 5 ـ 10 دقائق.
2 ـ اضيفي الى المقلاة الثوم والبهارات ومعجون الطماطم واطبخي على نار عالية 3 ـ 5 دقائق.
3 ـ أضيفي الطماطم والمرق والحمص والعدس والكينوا ودعيها تغلي ببطء ثم خففي النار وغطيها واطبخيها 30 ـ 45 دقيقة مع التحريك احيانا واضافة الماء حسب الحاجة. تصبح الشوربة جاهزة عندما تكون كل العناصر طرية.
4 ـ ارفعيها عن النار واضيفي الأعشاب العطرية وعصير الليمون.
5 ـ قدمي الى جانبها التمر والشطة الحلبي.