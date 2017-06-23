المقادير
٭ ثلاث دجاجات صغيرة الحجم زنة 1500 غرام
٭ 60 غرامــــا مـــن التـوابــــل العربية
٭ 60 غراما من زيت الزيتون، 60 غراما من الماسترد
٭ 20 غراما من الملح والفلفل
٭ 60 غراما من عصير الليمون
٭ 10 غرامات من إكليل الجبل
حشوة الدجاج
٭ 100 غرام من البصل
٭ 20 غراما من الثوم
٭ 200 غرام من الفاكهة المجففة
٭ 100 غرام من خبز التوست
٭ 10 غرامات من الملح والفلفل
الكسكس
٭ 750 غراما من الكسكس
٭ 60 غراما زبدة 250 مليليتر مرق
٭ دجاج 10 غرامات من الملح والفلفل
حساء الخضار
٭ 50 غراما من البصل
٭ 20 غراما من الثوم
٭ 60 غراما من البندورة
٭ 50 غراما من الفطر
٭ 15 غراما من الفلفل الحار
٭ 25 غراما من الجزر
٭ 25 غراما من الكوسا
٭ 10 غرامات من الكزبرة
٭ 5 غرامات من التوابل العربية
٭ 10 غرامات من الملح والفلفل
٭ 20 غراما من معجون البندورة (الطماطم)
الطريقة
1 ـ بعد نقع الدجاج النظيف بالخل وتتبيله احشيه أيضا بمزيج التوابل.
2 ـ ضعي الدجاج في آنية واطهيه لمدة ساعة ونصف الساعة.
3 ـ بخري الكسكس وضعيه مع كل المكونات في إناء ثم ضعي هذا لإناء في آخر يحتوي على ماء كي تنضج المكونات على مهل.
4 ـ والآن أصنعي حساء الخضار بقلي كل المكونات .