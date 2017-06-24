المقادير
٭ دجاجة واحدة مقطعة إلى أرباع دون نزع العظام والجلد
٭ 200 غرام فريكة خضراء منظفة ومنقعة لمدة 15 دقيقة
٭ بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة
٭ ملعقتا طعام من الزبدة
٭ ملعقة طعام من زيت الزيتون
٭ نصف ملعقة طعام من مسحوق الكمون للفريكة
٭ نصف ملعقة طعام من مسحوق الهال للفريكة
٭ نصف ملعقة طعام من الفلفل الأسود للفريكة
٭ ملح حسب الرغبة
٭ مكعبان من مرق الدجاج
٭ ليتر واحد من الماء المغلي للفريكة
٭ 200 غرام من اللوز مقلي
٭ نحتاج رشة من الملح، والفلفل الأسود، والقرفة والهال لتزيين الفريكة.
الطريقة
1 ـ نضع الزيت والزبدة في مقلاة على النار ونضيف إليها البصل. عندما يبدأ لون البصل بالتحول نضيف قطع الدجاج على أن يكون الجلد للأسفل.
2 ـ نضيف القرفة، والملح، والفلفل الأسود والهال إلى الدجاج. عندما يكتسب الوجه السفلي للدجاج لونا أحمرا، نقلب قطع الدجاج ونعيد إضافة التوابل إلى الوجه الثاني.
3 ـ يسخن الفرن إلى 392 فهرنهايت/200 درجة مئوية.
4 ـ يوضع الدجاج في صينية ويضاف إليه ربع كوب من الماء. تغطى الصينية وتترك في الفرن على نار هادئة حوالي 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
5 ـ تصفى الفريكة وتضاف إلى البصل على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تجف الفريكة قليلا. تضاف توابل الفريكة مع التحريك لمدة دقيقة أخرى.
6 ـ يضاف 3 أكواب ونصف الكوب من الماء المغلي إلى الفريكة مع مكعبان من مرق الدجاج. عندما تغلي المياه، يغطى القدر لمدة 45 ـ 50 دقيقة على نار هادئة. ينبغي مراقبة الفريكة كل 15 دقيقة كي لا تجف وتحترق ولكن دون تحريكها أبدا.
7 ـ توضع الفريكة في طبق التقديم وتزين بالدجاج واللوز المقلي.