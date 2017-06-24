المقادير

٭ دجاجة واحدة مقطعة إلى أرباع دون نزع العظام والجلد

٭ 200 غرام فريكة خضراء منظفة ومنقعة لمدة 15 دقيقة

٭ بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة

٭ ملعقتا طعام من الزبدة

٭ ملعقة طعام من زيت الزيتون

٭ نصف ملعقة طعام من مسحوق الكمون للفريكة

٭ نصف ملعقة طعام من مسحوق الهال للفريكة

٭ نصف ملعقة طعام من الفلفل الأسود للفريكة

٭ ملح حسب الرغبة

٭ مكعبان من مرق الدجاج

٭ ليتر واحد من الماء المغلي للفريكة

٭ 200 غرام من اللوز مقلي

٭ نحتاج رشة من الملح، والفلفل الأسود، والقرفة والهال لتزيين الفريكة.

الطريقة

1 ـ نضع الزيت والزبدة في مقلاة على النار ونضيف إليها البصل. عندما يبدأ لون البصل بالتحول نضيف قطع الدجاج على أن يكون الجلد للأسفل.

2 ـ نضيف القرفة، والملح، والفلفل الأسود والهال إلى الدجاج. عندما يكتسب الوجه السفلي للدجاج لونا أحمرا، نقلب قطع الدجاج ونعيد إضافة التوابل إلى الوجه الثاني.

3 ـ يسخن الفرن إلى 392 فهرنهايت/200 درجة مئوية.

4 ـ يوضع الدجاج في صينية ويضاف إليه ربع كوب من الماء. تغطى الصينية وتترك في الفرن على نار هادئة حوالي 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

5 ـ تصفى الفريكة وتضاف إلى البصل على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تجف الفريكة قليلا. تضاف توابل الفريكة مع التحريك لمدة دقيقة أخرى.

6 ـ يضاف 3 أكواب ونصف الكوب من الماء المغلي إلى الفريكة مع مكعبان من مرق الدجاج. عندما تغلي المياه، يغطى القدر لمدة 45 ـ 50 دقيقة على نار هادئة. ينبغي مراقبة الفريكة كل 15 دقيقة كي لا تجف وتحترق ولكن دون تحريكها أبدا.

7 ـ توضع الفريكة في طبق التقديم وتزين بالدجاج واللوز المقلي.