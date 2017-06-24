المقادير

٭ عبوة من رقائق المعجنات (10 شرائح صغيرة مربعة)

٭ 300 مل أو كوب من الحليب

٭ 200 غرام أو كوب من السكر (حسب الرغبة)

٭ 5 مل من الفانيليا

٭ 4 غرامات من القرفة

٭ 1 غرام من حب الهال (اختياري)

٭ 125 مل من القشدة

٭ 57 غراما من اللوز المفروم

٭ 57 غراما من الجوز

٭ 57 غراما من الفستق

٭ 57 غراما من الزبيب

٭ 57 غراما من الهند المبشور

الطريقة:

1 ـ تزال العجينة من البراد قبل ساعتين من التحضير للسماح للثلج بالذوبان.

2 ـ يسخن الفرن إلى 220 درجة مئوية وتوضع صينية الفرن في وسطه.

3 ـ توضع شرائح العجينة في صينية الخبز وتوضع في الفرن لمدة 5 ـ 10 دقائق (حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبيا)، ثم تزال من الفرن وتترك لتبرد.

4 ـ يوضع الحليب في مقلاة مع القشدة المخفوقة، والسكر والتوابل وترفع على نار هادئة حتى الغليان. تضاف الفانيليا والقشدة وترفع عن النار.

5 ـ تقطع العجينة إلى قطع صغيرة وتوضع نصف الكمية في طبق الخبز ويوضع فوقه اللوز وجوز الهند وتوزع الكمية المتبقية من فتات العجينة فوقها.

6 ـ يضاف مزيج الحليب (مغرفة واحدة كل مرة) فوق العجينة والمكسرات حتى يغطي الحليب كامل العجينة.

7 ـ تترك لترتاح لمدة 10 دقائق حتى تمتص العجينة الحليب، ثم تعاد الكرة من جديد بإضافة الحليب.

8 ـ يوضع طبق الخبز في وسط فرن حرارته 220 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

9 ـ يوضع الطبق تحت أداة التسخين حتى يكتسب لونا ذهبيا.