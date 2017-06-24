المقادير
٭ عبوة من رقائق المعجنات (10 شرائح صغيرة مربعة)
٭ 300 مل أو كوب من الحليب
٭ 200 غرام أو كوب من السكر (حسب الرغبة)
٭ 5 مل من الفانيليا
٭ 4 غرامات من القرفة
٭ 1 غرام من حب الهال (اختياري)
٭ 125 مل من القشدة
٭ 57 غراما من اللوز المفروم
٭ 57 غراما من الجوز
٭ 57 غراما من الفستق
٭ 57 غراما من الزبيب
٭ 57 غراما من الهند المبشور
الطريقة:
1 ـ تزال العجينة من البراد قبل ساعتين من التحضير للسماح للثلج بالذوبان.
2 ـ يسخن الفرن إلى 220 درجة مئوية وتوضع صينية الفرن في وسطه.
3 ـ توضع شرائح العجينة في صينية الخبز وتوضع في الفرن لمدة 5 ـ 10 دقائق (حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبيا)، ثم تزال من الفرن وتترك لتبرد.
4 ـ يوضع الحليب في مقلاة مع القشدة المخفوقة، والسكر والتوابل وترفع على نار هادئة حتى الغليان. تضاف الفانيليا والقشدة وترفع عن النار.
5 ـ تقطع العجينة إلى قطع صغيرة وتوضع نصف الكمية في طبق الخبز ويوضع فوقه اللوز وجوز الهند وتوزع الكمية المتبقية من فتات العجينة فوقها.
6 ـ يضاف مزيج الحليب (مغرفة واحدة كل مرة) فوق العجينة والمكسرات حتى يغطي الحليب كامل العجينة.
7 ـ تترك لترتاح لمدة 10 دقائق حتى تمتص العجينة الحليب، ثم تعاد الكرة من جديد بإضافة الحليب.
8 ـ يوضع طبق الخبز في وسط فرن حرارته 220 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.
9 ـ يوضع الطبق تحت أداة التسخين حتى يكتسب لونا ذهبيا.