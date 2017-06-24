المقادير

٭ كوب من القمح

٭ اثنان ونصف كوب من مرق الدجاج او قطعتين من الدجاج

٭ ضمة بقدونس وكزبرة

٭ 3 حبات من الجزر

٭ بصلة صغيرة

٭ حبة من البطاطا متوسطة

٭ 4 ملاعق طعام من الزيت النباتي

٭ ليتر من الحليب

التحضير

انقعي القمح لمدة ساعتين

افرمي البقدونس والكزبرة والبصل

اغلي 5 كاسات من الماء

الطريقة

1 ـ اسلقي الدجاج مع الملح بالماء وخذي المرق او استخدمي مرق الدجاج.

2 ـ صفي القمح من الماء.

3 ـ اضيفي الماء المغلي حتى يغطي الشعير.

4 ـ غطي الوعاء واتركيه يطبخ لمدة نصف ساعة.

5 ـ في وعاء كبير آخر اضيفي ملعقتي طعام زيت نباتي واضيفي البصل حتى يذبل

6 ـ اضيفي الجزر المبشور والبطاطا ثم اضيفي القمح المسلوق.

7 ـ اضيفي كوبين ونصف من مرق الدجاج ثم اضيفي الاوراق الخضراء (الكزبرة والبقدونس).

8 ـ حركي المزيج ودعيه ينضج لمدة 10 دقائق.

9 ـ اضيفي الحليب (المغلي) وحركي باستمرار.

10 ـ اغلي المزيج مع استمرار التحريك حتى يسمك على نار هادئة.