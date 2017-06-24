المقادير
٭ كوب من القمح
٭ اثنان ونصف كوب من مرق الدجاج او قطعتين من الدجاج
٭ ضمة بقدونس وكزبرة
٭ 3 حبات من الجزر
٭ بصلة صغيرة
٭ حبة من البطاطا متوسطة
٭ 4 ملاعق طعام من الزيت النباتي
٭ ليتر من الحليب
التحضير
انقعي القمح لمدة ساعتين
افرمي البقدونس والكزبرة والبصل
اغلي 5 كاسات من الماء
الطريقة
1 ـ اسلقي الدجاج مع الملح بالماء وخذي المرق او استخدمي مرق الدجاج.
2 ـ صفي القمح من الماء.
3 ـ اضيفي الماء المغلي حتى يغطي الشعير.
4 ـ غطي الوعاء واتركيه يطبخ لمدة نصف ساعة.
5 ـ في وعاء كبير آخر اضيفي ملعقتي طعام زيت نباتي واضيفي البصل حتى يذبل
6 ـ اضيفي الجزر المبشور والبطاطا ثم اضيفي القمح المسلوق.
7 ـ اضيفي كوبين ونصف من مرق الدجاج ثم اضيفي الاوراق الخضراء (الكزبرة والبقدونس).
8 ـ حركي المزيج ودعيه ينضج لمدة 10 دقائق.
9 ـ اضيفي الحليب (المغلي) وحركي باستمرار.
10 ـ اغلي المزيج مع استمرار التحريك حتى يسمك على نار هادئة.