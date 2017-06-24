المقادير

٭ 4 صدور من الدجاج منزوع الجلد والعظم

٭ تتبيلة الدجاج ( ملعقة من زيت الزيتون، ربع كوب من عصير الليمون، فصان من الثوم المدقوق)

٭ فلفل وملح

٭ 250 غراما من الفطر مقطع شرائح

٭ راس من الخس الروماني

٭ كوب من الطماطم الصغيرة

٭ حبتان من الخيار مقطعتان

٭ حبة من الفلفل الأخضر الحلو

٭ كوب من الزيتون الأسود

٭ كوب من الزيتون الأخضر

٭ نصف كوب من جبنة الشيدر مقطعة مكعبات

٭ كوب من الذرة المطبوخة

تتبيلة السلطة:

(نصف ملعقة من زيت الزيتون، ربع ليمونة معصورة، ملعقة طعام من الطحينة، 3 ملاعق طعام من المايونيز قليل الدسم)

الطريقة

1 ـ افتحي صدر الدجاجة ثم اقطعيه الى نصفين وانقعيه بتتبيلة الدجاج اعلاه واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل لمدة ساعة.

2 ـ سخني مقلاة وضعي فيها المشروم مع القليل من الزيت ورشي الملح والفلفل الاسود حتى يصبح لونه ذهبيا.

3 ـ اخلطي جميع مقادير السلطة معا في وعاء عميق وغطيه وضعيه في الثلاجة.

4 ـ اشوي صدور الدجاج حتى تتحمر وبرديها قبل ان تضيفيها الى محتويات السلطة.