المقادير
٭ 4 صدور من الدجاج منزوع الجلد والعظم
٭ تتبيلة الدجاج ( ملعقة من زيت الزيتون، ربع كوب من عصير الليمون، فصان من الثوم المدقوق)
٭ فلفل وملح
٭ 250 غراما من الفطر مقطع شرائح
٭ راس من الخس الروماني
٭ كوب من الطماطم الصغيرة
٭ حبتان من الخيار مقطعتان
٭ حبة من الفلفل الأخضر الحلو
٭ كوب من الزيتون الأسود
٭ كوب من الزيتون الأخضر
٭ نصف كوب من جبنة الشيدر مقطعة مكعبات
٭ كوب من الذرة المطبوخة
تتبيلة السلطة:
(نصف ملعقة من زيت الزيتون، ربع ليمونة معصورة، ملعقة طعام من الطحينة، 3 ملاعق طعام من المايونيز قليل الدسم)
الطريقة
1 ـ افتحي صدر الدجاجة ثم اقطعيه الى نصفين وانقعيه بتتبيلة الدجاج اعلاه واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل لمدة ساعة.
2 ـ سخني مقلاة وضعي فيها المشروم مع القليل من الزيت ورشي الملح والفلفل الاسود حتى يصبح لونه ذهبيا.
3 ـ اخلطي جميع مقادير السلطة معا في وعاء عميق وغطيه وضعيه في الثلاجة.
4 ـ اشوي صدور الدجاج حتى تتحمر وبرديها قبل ان تضيفيها الى محتويات السلطة.