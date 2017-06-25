المقادير

٭ ملعقة طعام من بذور الكمون

٭ نصف ملعقة من بذور الشمر

٭ نصف ملعقة من بذور الكزبرة

٭ 1.2 كيلوغرام من لحم الضأن المفروم

٭ ملء اليد من البقدونس المفروم

٭ ملعقة طعام من النعناع اليابس

٭ بيضتان مخفوقتان

٭ فصان من الثوم المسحوق أو المفروم

٭ 75 غراما من الفستق المطحون خشنا

٭ ملعقة طعام من الفلفل الجاف

٭ ملعقة طعام من الملح البحري

٭ فلفل أسود مطحون جيدا

٭ عصير ليمونة واحدة

٭ رشة من الطحين إذا لزم الأمر

٭ زيت زيتون

الطريقة

1 ـ تُطحن بذور التوابل باستخدام مدقة وهاون، ثم تخلط جميع المكونات سوية. إذا كان المزيج ذا قوام طري، يمكن إضافة القليل من الطحين. تُرطب اليدين بالقليل من الماء لصنع قطع من العجينة بشكل نقانق على سيخ معدني. يدهن السيخ بالقليل من الزيت.

2 ـ تشوى قطع اللحم على النار أو باستخدام شواية لمدة 8 دقائق مع التقليب المستمر حتى تنضج.

3 ـ تقدم مع الخبز العربي والسلطة.