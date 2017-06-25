المقادير

٭ غرامان أو ملعقتان من الكمون

٭ 3 حبات كبيرة من الباذنجان

٭ بصلة حمراء صغيرة مفرومة

٭ ملعقتا طعام من الخل الأحمر

٭ ملعقة من السكر

٭ ملعقتا طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز

٭ ملعقتا طعام من البقدونس المفروم

٭ ملعقتا طعام من الكزبرة المفرومة

الطريقة

1 ـ يشوى الباذنجان في مقلاة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تنضج لمدة 20 ـ 30 دقيقة.

2 ـ يوضع الباذنجان على لوح التقطيع وتنزع عنه القشرة ويقطع. يتبّل مع البصل، والخل، والسكر والزيت وتخلط جميع المكونات سوية.

3 ـ توضع المكونات في وعاء التقديم وينثر فوقها ملعقة زيت زيتون مع ما تبقى من البقدونس والكمون.