المقادير

٭ 900 مل من مرق الدجاج

٭ صدر دجاج منزوع العظم والجلد بوزن 175 غراما أو 60 أونصة

٭ ملعقة طعام من الفجل الأحمر المفروم

٭ فص من الثوم المفروم

٭ 50 غراما من الأرز أو الشعيرية البيضاء

٭ ملعقتا طعام من الذرة الحلوة

٭ 2 ـ 3 من قطع الفطر

٭ قطعتان من البصل الأخضر

٭ قطعتان من صلصة الصويا

الطريقة

1 ـ يوضع المرق في مقلاة مع الدجاج، والخل والثوم وترفع المقلاة على النار حتى الغليان، ثم تخفّض درجة الحرارة وتغطى المقلاة جزئياً وتترك لتغلي مدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج. يرفع الدجاج عن النار ويقطع إلى قطع صغيرة.

2 ـ تضاف قطع الدجاج إلى المرق مع الشعيرية، الذرة، والفطر ونصف كمية البصل الأخضر وصلصة الصويا. يغلى المزيج لمدة 3 ـ 4 دقائق حتى تنضج الشعيرية. توزع الشعيرية في طبقين ويضاف إليها البصل الأخضر والتوابل والفلفل الجاف تبعاً للرغبة.

3 ـ تقدم مع كمية إضافية من صلصة الصويا.

تغلي ببطء ثم خففي النار وغطيها واطبخيها 30 ـ 45 دقيقة مع التحريك احيانا واضافة الماء حسب الحاجة. تصبح الشوربة جاهزة عندما تكون كل العناصر طرية.

4 ـ ارفعيها عن النار واضيفي الأعشاب العطرية وعصير الليمون.

5 ـ قدمي الى جانبها التمر والشطة الحلبي.