لتحضير القطر: لتحضير الكنافة:
المقادير
٭ 150 غراما من السكر
٭ 150 مل من الماء
عبوة واحدة من عجينة الكنافة
200 غرام من الجبنة الحلوة
120 غراما من الزبدة (عبوتان) 100 مل حليب (اختياري)
الطريقة:
1 ـ (2 ـ 3 ملاعق) من الفستق المطحون.
2 ـ نضع الماء والسكر في مقلاة متوسطة الحجم ونرفعه على النار حتى الغليان، ثم نرفعها عن النار ونتركها لتبرد.
3 ـ تذوب الزبدة في مقلاة غير قابلة للالتصاق، وتضاف إليها عجينة الكنافة مع التحريك جيدا.
4 ـ يضاف الحليب مع التحريك المستمر حتى تمتزج الزبدة والحليب مع عجينة الكنافة وترفع عن النار.
5 ـ في صينية دائرية، توضع نصف كمية العجينة وتوزع بانتظام مع الضغط عليها باستخدام اليدين أو الملوق.
6 ـ توزع الجبنة الحلوة في الصينية فوق العجينة مع الضغط عليها باستخدام اليدين أو الملوق.
7 ـ تضاف بقية العجينة فوق طبقة الجبنة مع الضغط بنفس الطريقة.
8 ـ يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتوضع صينية الكنافة بالفرن لمدة 45 ـ 50 دقيقة أو حتى تكتسب لوناً بنياً ذهبيا. تزال الصينية من الفرن ويُنثر القطر البارد فوقها وتترك لمدة 5 دقائق لتمتص القطر.
9 ـ تقدم ساخنة.وانتظري قليلا حتى تصبح طرية.