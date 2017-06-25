لتحضير القطر: لتحضير الكنافة:

المقادير

٭ 150 غراما من السكر

٭ 150 مل من الماء

عبوة واحدة من عجينة الكنافة

200 غرام من الجبنة الحلوة

120 غراما من الزبدة (عبوتان) 100 مل حليب (اختياري)

الطريقة:

1 ـ (2 ـ 3 ملاعق) من الفستق المطحون.

2 ـ نضع الماء والسكر في مقلاة متوسطة الحجم ونرفعه على النار حتى الغليان، ثم نرفعها عن النار ونتركها لتبرد.

3 ـ تذوب الزبدة في مقلاة غير قابلة للالتصاق، وتضاف إليها عجينة الكنافة مع التحريك جيدا.

4 ـ يضاف الحليب مع التحريك المستمر حتى تمتزج الزبدة والحليب مع عجينة الكنافة وترفع عن النار.

5 ـ في صينية دائرية، توضع نصف كمية العجينة وتوزع بانتظام مع الضغط عليها باستخدام اليدين أو الملوق.

6 ـ توزع الجبنة الحلوة في الصينية فوق العجينة مع الضغط عليها باستخدام اليدين أو الملوق.

7 ـ تضاف بقية العجينة فوق طبقة الجبنة مع الضغط بنفس الطريقة.

8 ـ يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتوضع صينية الكنافة بالفرن لمدة 45 ـ 50 دقيقة أو حتى تكتسب لوناً بنياً ذهبيا. تزال الصينية من الفرن ويُنثر القطر البارد فوقها وتترك لمدة 5 دقائق لتمتص القطر.

9 ـ تقدم ساخنة.وانتظري قليلا حتى تصبح طرية.