تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي تؤثر على لونها وجاذبيتها، ولكي تحظي ببشرة فاتحة، احرصي على القيام ببعض الخلطات الطبيعية، ومن هذه الخلطات خلطة الحناء البيضاء التي تساعد على تنظيف البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت.

٭ خلطة الحناء البيضاء للوجه:

المكونات:

٭ ملعقة كبيرة حناء بيضاء

٭ ملعقة زبادي

٭ القليل من عصير الليمون

الطريقة:

٭ تخلــــط جميع المكونات معا، ثم توضع على الوجه والرقبة لمدة ساعة، ثم يتم فركها من على البشرة لإزالته، ثم يغسل الوجه بالماء، ويوضع عليه أي نوع من كريمات الترطيب.

٭ يمكنك أن تستعملي هذه الخلطة على الجسم أيضا بإضافة الزبادي والمقشر وفرك الجسم بها، وستلاحظين مفعولا رائعا لها في تفتيح لون بشرتك وجسمك ولا تنسي أن تخبرينا عن تجربتك.

ملاحظة:

اذا احسست بأي احمرار او حكة في جسمك بعد استخدام هذه الخلطة ننصحك بمراجعة الطبيب اذ ان هذه الخلطة قد لا تكون مناسبة لطبيعة جسمك.