العديد من السيدات يفضلن أنواعا مختلفة من العطور وتمتاز كل سيدة بذوق خاص بها. فقد تفضل بعض السيدات العطر الخفيف والبعض الآخر يفضلن العطر القوي والثقيل. سنقدم لك الآن بعض من أنواع العطور والتي من شأنها تحديد شخصيتك من نوع عطرك.

العطر الخفيف

إذا كان هو المفضل لديك، فأنت رومانسية، حساسة، وحالمة. تتمنين لو تمضين عطلة نهاية الأسبوع في كوخ تحيط به المساحات الشاسعة الخضراء، أو على شاطئ البحر لاصطياد السمك مثلا. فأنت تنجذبين لكل ما له علاقة بالمشاعر الرقيقة.

عطر أريج الأزهار

إذا كان هو النوع المفضل لديك، فأنت تتسمين بالأناقة والبساطة، وتحتل الأنوثة الخالصة مقامها في حياتك.

العطر الهادئ

إذا كان هو النوع المفضل لديك، فأنت ذات شخصية متمسكة بالقيم والتقاليد في المجتمع، ولكنك في الوقت نفسه تتفاعلين معها بروح متحررة وعقل متفتح.

العطر الدافئ

إذا كان هو النوع المفضل لديك، فأنت تتسمين بثقة عالية بالنفس، بحيث تشعرين بأنك لست بحاجة مطلقا إلى أن تبرهني أي شيء إلى أي أحد، كما أنك تتعاملين مع الآخرين بهدوء وتفهم، تشوبهما حال من الغموض الآسر.

عطر الفاكهة

إذا كان هو النوع المفضل لديك، فأنت تتمتعين بشخصية مرحة، وتهوين تمضية الأوقات السعيدة مع أصدقائك ومعارفك، كما أنه ليس لديك أي تحفظ على لقاء أشخاص جدد في حياتك، وقد يغدون أصدقاءك بسرعة لافتة.

العطر الشرقي

إذا كان هو النوع المفضل لديك، فأنت شخصية غامضة، وغير اجتماعية، ولا تحبذين كثيرا الاختلاط بالناس، فأنت ذات شخصية منغلقة إلى حد ما، إلى درجة أنك قد توحين بالخطر للمحيطين بك.

وهكذا تستطيعين معرفة شخصيتك من نوع عطرك الذي تحبين. جربي أن تختاري العطر الذي تفضلينه لتتعرفي من خلاله على شخصيتك.