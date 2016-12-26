أناملك هي الأكثر ظهورا واستعمالا في العمل والبيت فلا تخجلي من إظهار أظافرك أمام الناس وحاولي أن تكوني الأجمل بأظافر صحية ومتألقة ولامعة لأنها تعكس صحتك وجمالك، لذا نأخذك إلى عالم العناية بالأظافر وبداية جديدة لك مع أظافر منتعشة.

حتى لا تنكسر أظافرك

٭ احذري من لمس المنظفات والمذيبات للأصابع فترة طويلة.

٭ لا تستعملي الأظافر الصناعية لأنها تضر الأظافر الحقيقية.

٭ لا تستعملي الآلات الحادة في إزالة الأظافر.

٭ لا يجب إزالة طلاء الأظافر بصورة مكررة والأفضل إضافة طبقة جديدة من الطلاء، وتجنبي استعمال الاسيتون لأنه قد يؤدي إلى حدوث تقصف في الأظافر.

٭ لا تغمسي يديك في الماء لمدة طويلة.

وهناك طرق لقص وبرد والأظافر بصورة سليمة:

٭ يجب أن يكون قص الأظافر بشكل أفقي حتى لا تحدث عدوى في جلد الأصابع ولتنمو بشكل طبيعي، وابتعدي عن قص الأظافر بشكل جانبي.

٭ يجب الاهتمام بنظافة الأظافر بشكل جيد.

يشير شكل ولون الأظافر إلى مرض تعانين منه

فالأظافر الزرقاء تدل على وجود مرض بالقلب أو مرض بالرئة، أما الأظافر الخضراء فتشير إلى إصابة بالبكتيريا، والأظافر الشاحبة تشير فقر الدم، أما إذا كانت أظافرك صفراء أو بنية فهذا يدل على إصابة بمرض الثعلبية أو اضطراب بالكبد قد يكون ناتجا عن نيكوتين السجائر، أما الأظافر السميكة فيكون سببها مشاكل في الدورة الدموية والأظافر المفلطحة تدل على وجود مرض رينود، أما البارزة فتعبر عن مشكلة نفسية والأظافر الهشة تكون أحد أعراض حالة مرضية مثل عدوى فطرية.

ليس هناك ما هو أقرب من الطبيعة إلى علاج أظافرك فاستخدمي خلطات ينصح بها الطبيب:

٭ غسول من الليمون لجمال أظافرك:

المكونات:

٭ 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.

٭ 1 ملعقة صغيرة يود أبيض.

التحضير:

تخلط المكونات جيدا، وتحفظ في زجاجة، ويفضل استخدام فرشاة صغيرة لينة في دهان الأظافر والأنسجة المحيطة بهذا المستحضر، ويفضل كذلك أن يتم الدهان مرة في الصباح وأخرى في المساء بصفة منتظمة، يؤدي استعمال هذا المستحضر إلى نتائج باهرة تظهر بعد عدة أسابيع من الاستعمال المنتظم.

٭ لزيادة صلابة الأظافر وقوتها حتى لا تنكسر بسهولة:

المكونات:

٭ ملاعق صغيرة زيت زيتون.

٭ ملاعق صغيرة خل التفاح.

٭ صفار بيضة واحدة.

التحضير:

٭ تخلط المكونات جيدا، وتحفظ في الثلاجة، ويستخدم هذا المستحضر بصفة متكررة في دهان الاظافر، ويمكن الاستعانة في ذلك بقطعة من قطن لدهان الاظافر والأنسجة المحيطة بها.

٭ الزيوت الغنية بالبروتين للعناية المميزة بالأظافر:

المكونات:

٭ صفار بيضة واحدة

٭ 4 ملاعق صغيرة ملح طعام

٭ 4 ملاعق صغيرة زيت خروع

٭ 1 ملعقة صغيرة عسل سائل

٭ 1 ملعقة صغيرة زيت جرثومة القمح

التحضير:

٭ تخلط المكونات جيدا، وتحفظ في زجاجة.

٭ يفضل استخدام هذا المستحضر بمعدل 2 - 3 مرات اسبوعيا على الاقل، ويفضل أن يكون ذلك كل مساء قبل النوم، ويراعى استخدامه في الطلاء عدة مرات خلال المرة الواحدة، بمعنى ان تدهن الاظافر بطبقة من الطلاء ثم تترك لتجف، ثم يكرر الطلاء عدة مرات.

غذاؤك يؤثر على صحتك

أكثري من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد كالفواكه والخضار والأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والبيض..وأهم من هذا وذاك شرب الماء بكثرة لإرواء أظافرك.