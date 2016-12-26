ترتبط البشرة المتوردة بالأنوثة والصحة، لذلك تتمنى أن تحصل النساء على تلك الخدود الوردية المذهلة، فإذا كنت إحداهن، فاتبعي هذه النصائح ولاحظي الفرق على بشرتك:

أولا: ركزي على تناول الأطعمة الصحية وبالأخص الخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات، التي تعوض النقص في نظامك الغذائي، كما يمكنك تناول الأطعمة الحارة فهي تجعل البشرة أكثر توردا.

ثانيا: أكثري من التمارين الرياضية في الهواء الطلق، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم مما يزيد من احمرار البشرة، كما أن مناخ الشتاء البارد وإشراقة شمس الصيف تمنح بشرتك مسحة وردية رائعة، لكن راعي ممارسة التمارين في الصباح الباكر.

ثالثا: احرصي على تقشير بشرتك بصفة مستمرة، لإزالة الخلايا الميتة والحفاظ على صفائها.

رابعا: قومي بعمل مساج طبيعي لبشرتك، وذلك للحصول على بشرة وردية بوقت قصير، ويكون بتدليك وجهك كاملا بأصابعك مع التركيز على الوجنتين، ويفضل استخدام لوشن مرطب أثناء التدليك.

خامسا: امنحي بشرتك مظهرا ورديا في ثوان، وذلك بمسح وجنتيك بقطعة قطنية مبللة بخل التفاح عندها ستلاحظين لون بشرتك وقد بدا محمرا وأكثر توردا.

هذه النصائح ستمنحك وجها ورديا وجميلا، يدل على صحة ونقاء بشرتك، فلا تترددي في اتباعها.