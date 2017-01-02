هل سمعت من قبل عن النصائح الهندية؟ هل تعرفين أن هناك 9 نصائح هندية للعناية تمنحك إشراقة وتجددا، الآن تعرفي معنا على هذه النصائح في هذه المقالة:

1 - شعرك الصحي يبدأ من العناية بجسمك: يؤكد خبراء التجميل الهنود أن أسلوبك الغذائي يؤثر بشكل أساسي في الحصول على شعر صحي، لذا احرصي على أن تتناولي الكثير من الخضراوات والفواكه التي تحوي السكر الطبيعي، وكذلك منتجات الألبان كالحليب واللبن بالإضافة إلى تناول جوز الهند، حيث ثبت أن الجوز هو الوصفة الأساسية للشعر الصحي، انثري القليل منه على السلطة او مع الأرز لكي تحصلي على النتائج المطلوبة.

2 - تجنبي الأغذية المعلبة: إن الأغذية المعلبة عبارة عن مواد مليئة بالمواد الحافظة التي لا تحتوي على فائدة كبيرة للجسم ما يجعلها غير ذات نفع كبير، كذلك المشروبات المثلجة تعيق عملية الهضم والبناء في الجسم لذلك ينصح بالابتعاد عنها أيضا.

3 - اضيفي البهارات إلى غذائك: إن إضافة البهارات إلى طعامك يكسبه مذاقا خاصا، بالإضافة إلى أن هذه البهارات تسهم في توفير التغذية الصحية لشعرك، لذلك حاولي إضافتها إلى الطعام وخاصة الشوربات أو أثناء قلي الخضراوات، كذلك بإمكانك إضافة الكمون والفلفل الأسود المحمص والمطحون على اللبن الطازج قبل تناوله، واحرصي على تناول نبات الخبيزة، حيث له تأثير فعال في تنشيط جميع وظائف الجسم بشكل عام.

4 - الضغط النفسي: يؤثر الضغط النفسي على صحتك بشكل كبير، وأيضا على لون شعرك، لذا حاولي تنظيم وقتك والسيطرة على ذلك للتخلص من الضغوط النفسية الناتجة عن ضيق الوقت، مع محاولة إجراء تمارين استرخاء مثل التأمل، فضلا عن الخروج إلى الطبيعة وذلك للمساعدة في تحقيق صحة أكبر وتوازن عقلي أكبر، وبادري بالحصول على نوم كاف ومريح لأن ذلك يساعد بشكل كبير على نمو وتجدد الشعر.

5 - ابتعدي عن استخدام المواد الكيماوية: ابتعدي عن المواد الكيماوية في أي منتجات خاصة بشعرك، لأنها ستؤدي إلى تدمير شعرك على المدى الطويل، فحاولي أن تبحثي عن مواد طبيعية لا تؤذي شعرك أثناء غسله وتنظيفه، خاصة إذا كنت تغسلين شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، لذلك يفضل أن تستخدم أنواع الشامبو والبلسم ذات المنشأ النباتي، لأنها تسهم في تغذية شعرك بشكل أفضل. لذلك قومي بقراءة المكونات قبل شراء الشامبو لأن بعض المنتجات قد تحوي كلمة نباتي في اسم المنتج، بينما قد لا يحوي أي مكون نباتي في الحقيقة.

6 - احرصي على حمام الزيت مع تدليك فروة الرأس: إن الحصول على حمامات الزيت مع تدليك فروة الرأس ثلاث مرات في الأسبوع يؤدي إلى تحفيز عملية النمو لدى شعرك ويعطيه قوة وصحة كذلك يحافظ على رطوبة فروة الرأس الأمر الضروري لصحة الشعر، وينصح هنا باستخدام زيت جوز الهند واللوز وكذلك زيت الزيتون، قومي بإضافة الزيت الفاتر إلى شعرك وقومي بتوزيعه بعناية على كل فروة الرأس ثم بادري بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك، وينصح أن تتركيه على شعرك حتى الصباح إذا أمكن وإذا تعذر ذلك حاولي إبقاءه أطول فترة ممكنة بحيث لا يقل حمام الزيت عن ساعتين، ثم استخدمي الشامبو لتنظيف الشعر إن تدليك فروة الرأس يساعد أيضا على الاسترخاء وعلى الحصول على نوم مريح أيضا.

7 - لا تستخدمي الفرشاة وشعرك مبلول: إياك أن تقومي بتسريح شعرك بالفرشاة إذا كان مبلولا ومهما كنت مستعجلة فإن أفضل طريقة للشعر المتشابك الرطب هو استخدام مشط خشبي ذي أسنان عريضة وليست الفرشاة.

8 - احذري الاستخدام المفرط لمجفف الشعر: إن استخدام الشعر بشكل مفرط يؤدي إلى الأضرار بالشعر على المدى الطويل، كما أنه يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصف أطرافه لذلك ينصح أن يترك الشعر ليجف طبيعيا ومن ثم القيام بتسريحه.

9 - تسريح الشعر واستخدام فرشاة مناسبة: قومي كل ليلة باستخدام الفرشاة لتسريح شعرك بكل الجهات ولكن كلا على حدة، أي قومي بتسريحه من اليمين إلى اليسار ثم من الأمام إلى الخلف أو العكس واستخدمي فرشاة جيدة وابدئي من فروة الرأس وانتهي عند أطراف الشعر.