يعتبر الكونسيلر «خافي العيوب» ضروري كأساس لمكياجك، حيث إنه يخفي عيوب البشرة والبثور وأي بقع وتصبغات تحتوي عليها بشرتك.. ولتحصلي على كونسيلر ثابت اتبعي النصائح التالية:

٭ ابدئي بتنظيف بشرتك أولا، واستعملي غسولا رقيقا للوجه وبعده تونر منظف للمسام.

٭ ضعي مرطبا للبشرة واحرصي على أن يكون خاليا من الزيوت، كما يمكنك وضع كريم الحماية من الشمس أيضا قبل الكونسيلر.

٭ ضعي الكونسيلر مباشرة فوق البثور أو الحبوب أو المنطقة المراد تغطيتها ثم وزعيه جيدا بإسفنجة المكياج أو بأصابعك.

٭ اتركي الكونسيلر من 5 إلى 10 دقائق لتتشربه البشرة، وتتبخر منه المواد المرطبة، وحتى يستقر فوق الجلد ولا يختفي سريعا.

٭ ضعي بودرة شفافة مضيئة، أو البودرة التي تستعملينها فوق الكونسيلر، واختاري بودرة من نفس ماركة الكونسيلر، واعلمي أنك لن تحتاجي لكريم الأساس مع الكونسيلر والبودرة.