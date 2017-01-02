استعمال الكثير من مستحضرات التجميل، لا يعني أبدا الحصول على المظهر الجميل والمرغوب، بل على العكس قد يجعلك تبدين أكبر سنا وأقل تألقا، ولتفادي ذلك تجنبي الخمسة أخطاء التالية عند وضع الماكياج:

اختاري بودرة الخدود المناسبة

كلنا نعرف أن البودرة يجب أن تكون على تفاحة الخدود ولتسهيل ذلك يجب أن نبتسم عند وضعها، ولكن السر في الحصول على خدود وردية هو باستعمال الفرشاة الصحيحة التي توزع البودرة بشكل متساو وتجعل خدودك تبدو أكثر نضارة، كما يجب أن تستعملي لونا مناسبا للون بشرتك لتبدين أصغر سنا وتجنبي الألوان الداكنة.

ثبتي أحمر الشفاه

إن ما يميز النساء الكبيرات في السن أحمر الشفاه النازف على حدود الشفاه والتي يجعلها تبدو غير مرتبة، ولتجنب نزيف أحمر الشفاه حول الشفاه، استعملي قلم تحديد للشفاه من نفس لون أحمر الشفاه، الذي سيعمل كعازل لنزيف أو ذوبان أحمر الشفاه، يمكنك أن تستعملي كريم الأساس على شفاهك أيضا حتى يدوم طوال النهار، وأفضل طريقة لمنع نزف أحمر الشفاه هو وضع أحمر الشفاه بالفرشاة بدلا من الانبوب مباشرة، كذلك تجنبي لون أحمر الشفاه الداكن الذي يزيد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة حول الفم، بينما اللون الفاتح يقلل من التركيز على هذه الخطوط، ولتكبير حجم الشفاه قومي بوضع طبقة لامعة على أحمر الشفاه الفاتح.

لا تنسي أساس محيط العيون

البريمير أو الأساس مهم جدا خصوصا في منطقة محيط العين الحساسة، التي تتأثر بالتعب والإجهاد والأرق وحتى قلة الماء، لذا حاولي استعمال بريمير مناسب قبل وضع كريم الأساس، كما يساعد البريمير في بقاء ظلال العيون لفترة أطول، لكن انتبهي إذا كنت أكبر من سن ثلاثين تجنبي استعمال ظلال العيون السائلة واللامعة التي تجعلك تبدين أكبر من سنك.

انتبهي للون كريم الأساس

معظمنا سمع بقاعدة أن كريم الاساس يجب أن يجاري درجة لون جلدك بالضبط، ولكن وفقا لخبيرة الماكياج «ساندي ليتنير»: يجب أن تستعملي درجة أقل قليلا من لون بشرتك، لأنها سوف توازن اللون الأحمر في بشرتك، أما إذا كنت لا تحبين استعمال كريم الاساس، فاستبدليه بكريم مرطب ملون للحصول على أساس خفيف وموحد.

احذري من الحواجب الرفيعة

قص ونزع شعر الحواجب بشكل مفرط، سيسبب عدم ظهور شعر الحواجب لاحقا، مما يجعل الجفن يبدو أثقل والعين غائرة، وللظهور بشكل أصغر، يجب أن تكون الحواجب بسماكة متوسطة، كما أن محدد العيون سواء السائل أو الجاف يمكن أن يزيد من اتساع العيون والتركيز عليها، فإذا كنت لا تستعملين محددا للعيون فجربي استعماله مع الماسكارا أعلى الجفن لزيادة اتساع العيون.